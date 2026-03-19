Desfile político en la Ofrenda de las Fallas a 14 meses de votar: Llorca y Morant se estrenan, Catalá, Oltra y Bernabé repiten

No desfilaron en bloque, ni compartieron comisión, pero ninguno quiso perdérselo. La Ofrenda a la Virgen de los Desamparados deja este año una imagen que no pasó desapercibida: la del desfile de altos cargos del Gobierno de España, de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento en uno de los actos más multitudinarios de las Fallas.

Entre los debutantes, el presidente del Ejecutivo autonómico, Juanfran Pérez Llorca, y la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, de PP y PSOE respectivamente. El primero, de Finestrat, y la segunda, de Gandia, no habían participado nunca antes en este acto.

Morant fue la primera en entregar su ramo a la Virgen. Lo hizo este miércoles, en la primera jornada de Ofrenda, junto a la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, una asidua ya a esta cita anual.

El jefe del Consell, que ya había deslizado los primeros días de marzo la posibilidad de desfilar, le entregó su ramo a la Mare de Déu un día después. Y lo hizo acompañado de su hija pequeña con la Falla Zenete, también conocida como Falla Jesús-San Francisco de Borja, con un traje de torrentí confeccionado por Roa Indumentaria Valenciana.

Tras su paso por la Ofrenda, una experiencia que aseguró que repetirá, Llorca reconoció que se hubiera "arrepentido de no haber salido" con una de sus hijas. "Mi trabajo hace que muchas veces no pueda ver mucho a la familia. Haber tenido la oportunidad de haber salido con una de mis hijas ha sido muy ilusionante, un momento inolvidable", añadió.

El president, asimismo, manifestó que al entrar en la plaza y ver a la Virgen pensó "en todas las personas creyentes -como él- y devotas pero que por razones de la vida no han podido salir porque tienen algún impedimento; que sepan que rezamos por ellas".

Lo cierto es que tanto Llorca como Morant han mantenido una intensa agenda fallera esta semana con 'mascletàs', almuerzos populares, visita a monumentos, entrega de premios, visitas a comisiones de la zona dana o incluso a algún que otro castillo. Han reforzado así su presencia en la fiesta.

Un gesto que no pasa inadvertido con el calendario electoral asomando por el horizonte, pues quedan algo más de 14 meses para que los valencianos vayan a votar.

Pérez Llorca atiende a À Punt tras su paso por la Ofrenda. EE

Conviene recordar que Morant es la candidata del PSPV a la Presidencia de la Generalitat para 2027. Llorca es presidente de la Generalitat, lo que le otorga una proyección destacada y le permite aumentar su grado de conocimiento entre el electorado, si bien Génova todavía debe deshojar la margarita sobre su candidato.

La presencia de ambos, inevitablemente, se interpreta en ese contexto. La Ofrenda permite una exposición pública relevante debido a su formato: cercanía, tradición y miles de miradas concentradas en un mismo espacio.

Ahora bien, no fueron los únicos rostros conocidos de la política valenciana en acudir a esta importante cita. También lo hicieron las candidatas al Ayuntamiento de Valencia: Bernabé y la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, que volvió a desfilar por segundo año junto a la Fallera Mayor de Valencia, última en entregar el ramo a la Virgen.

Tampoco faltó otra habitual en la Ofrenda: la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, quien acude cada año y que este jueves desfiló también junto a su hijo. Lo hizo después del president Pérez Llorca, pero antes que la primera edil.

Si bien la otrora líder de Compromís se encuentra alejada de la política actualmente y está centrada en su profesión, huelga recordar que en las últimas semanas la coalición ha iniciado un proceso de acercamiento a ella para ofrecerle que sea la candidata a la Alcaldía de Valencia.

Incluso, llegaron a preguntar en una encuesta a los vecinos de la ciudad si votarían a Oltra en caso de que esta se presentara para ser alcaldesa de Valencia.

Entre el sonido de las bandas y el aroma de los claveles, en esta Ofrenda también se percibió el arranque de un ciclo político que ya comienza a tomar forma en Valencia.