PSOE y Compromís acatan el archivo a Mazón pero piden que entregue su acta de diputado: "No puede seguir en Les Corts"

Ante el rechazo de la imputación del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, de manera unánime por parte del TSJ valenciano, PSOE y Compromís han acatado la resolución pero exigen igualmente que deje su acta de diputado en Les Corts.

"Una cosa será" lo que diga el Alto Tribunal "y otra cosa es la responsabilidad política del señor Mazón", ha asegurado el síndic de Compromís, Joan Baldoví, tras conocer la decisión del TSJCV.

"Yo no sé si el TSJ no lo tiene claro, pero el pueblo valenciano lo tiene claro: no quiere que esté Carlos Mazón ni un minuto más en Les Corts Valencianes", ha reiterado.

Así lo ha manifestado el representante de la coalición a preguntas de los medios después de que el pleno de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ haya rechazado por unanimidad investigar al exjefe del Consell por su actuación durante la riada del 29-O.

Al respecto de la decisión, Baldoví ha mostrado su convencimiento de que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "no puede tener ni un minuto más a un señor que se ausentó, que abandonó a su pueblo y que nos ha mentido a todos dentro de Les Corts".

Por tanto, a su parecer, lo que tiene que hacer Llorca es "exigirle el acta de diputado o enviarlo al grupo de no adscritos". "Creo que no hay otra solución para un presidente que no supo estar a la altura y que abandona a su pueblo", ha zanjado.

Por su parte, el PSOE también ha aceptado la decisión judicial pero sostiene el mismo argumento que Compromís.

La portavoz de Emergencias del PSPV-PSOE en Les Corts, Alicia Andújar, ha señalado la necesidad de contar con indicios "reforzados" para poder imputar a Mazón ante la negativa del TSJ.

Además, ha considerado que para poder conocer "toda la verdad, tal y como reclaman las víctimas, el expresident de la Generalitat debería perder su condición de aforado".

Mazón "no puede seguir ni un minuto más como diputado del PP para mantener su aforamiento y no colaborar con la justicia", ha aseverado la diputada socialista, quien ha destacado que el alto tribunal valenciano "reconoce el esfuerzo y la laboriosidad de la jueza instructora".

Asimismo, los socialistas destacan del escrito del TSJCV que los magistrados "dejan claro que la responsabilidad de la gestión de la dana era de la Generalitat y correspondía, por tanto, a la consellera y al secretario autonómico la gestión de la emergencia".

Rechazo imputación de Mazón

Este mismo lunes, el TSJ valenciano ha rechazado imputar al expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, al no apreciar en la exposición razonada "un fundamento sólido y objetivo" de que los hechos "revistan carácter de delito".

La decisión del TSJCV llega por unanimidad después del pronunciamiento de la Fiscalía días atrás.

El fiscal superior, José Ortiz, desgranó en un escrito de 31 páginas las razones por las que no encontraba, por el momento, indicios sólidos para imputar al expresidente de la Generalitat.

La resolución del TSJCV, que consta de 70 páginas, se pronuncia exclusivamente sobre la posible responsabilidad penal de Mazón para archivar las actuaciones respecto de él.

Sin embargo, no lo hace sobre la ex consellera de Justicia y Emergencias Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, ambos investigados en la causa.