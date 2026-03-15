El juez decreta prisión provisional para la mujer acusada de prender fuego a su marido en Chiva (Valencia)

Vista del taller y de la casa familiar de la víctima, al que su pareja ha prendido fuego en Chiva (Valencia). Efe / Kai Försterling

El titular de la Plaza 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Requena ha decretado este domingo el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de la mujer detenida por, presuntamente, herir gravemente a su pareja después de prenderle fuego.

Tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la mujer queda así investigada en una causa abierta por delito de asesinato u homicidio en grado de tentativa.

Además, el magistrado ha acordado deducir testimonio de esta causa para abrir otras diligencias en la que se investiguen posibles delitos de malos tratos en el ámbito de la violencia de género por parte del hombre hacia ella.

Procede de esta manera ante las manifestaciones de esta, entre otros indicios, aunque no constan en los registros denuncias previas en esta materia.

La mujer de 48 años fue detenida tras prender fuego a su pareja, un hombre de 49, en la localidad valenciana de Chiva, según informaron a EL ESPAÑOL fuentes de la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este jueves, a las 3:30, en el domicilio familiar. La hija de ella, una menor de 16 años, estaba dentro de la casa cuando se produjo la agresión.

Por su parte, la mujer detenida trasladó a una agente de la Policía Local que sufría malos tratos, tanto físicos como psicológicos, y que actuó así tras una discusión que le hizo perder la cabeza.