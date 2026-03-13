Detenida una mujer acusada de prender fuego a su marido en Chiva (Valencia), en estado "muy grave"

Vista del taller y de a casa familiar de la víctima, un hombre 49 años, al que su pareja ha prendido fuego en Chiva (Valencia). Efe / Kai Försterling

Una mujer de 48 años ha sido detenida tras prender fuego a su pareja, un hombre de 49, en la localidad valenciana de Chiva, han informado a EL ESPAÑOL fuentes de la Guardia Civil.

Los hechos han ocurrido durante la madrugada de este jueves, a las 3:30, en el domicilio familiar. La hija de ella, una menor de 16 años, estaba dentro de la casa cuando se produjo la agresión.

Según adelanta el diario Las Provincias, la víctima ha sido trasladada al centro de salud en un vehículo policial, y después ha ingresado en estado muy grave en la Unidad de Quemados del Hospital La Fe de Valencia.

Todo apunta a que la mujer habría rociado a su pareja, mientras dormía, con el líquido inflamable que utilizaban en la vivienda para encender la estufa. La víctima salió por una de las ventanas de la casa para pedir ayuda, señala este medio.

Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han informado de que una unidad del SAMU llevó desde el centro de salud de Chiva al Hospital La Fe de Valencia a un hombre de 49 años que presentaba diversas quemaduras.

Fuentes del Ayuntamiento de Chiva también trasladan a Efe que no consta que la mujer detenida haya presentado alguna denuncia por maltrato contra esta pareja, aunque sí lo hizo contra otra anterior con la que tiene la hija en común, y que sí estaba dentro del sistema VioGén.

Según el consistorio, es una pareja muy conocida en el municipio valenciano porque ambos forman parte de una clavaría (hermandad tradicional vinculada a las fiestas patronales) y se encuentran muy arraigados en la población. Él acababa de cumplir 25 años de clavario.

Malos tratos

La mujer detenida esta madrugada tras supuestamente prender fuego a su marido en el domicilio familiar de la localidad valenciana de Chiva ha trasladado a una agente de Policía Local que sufría malos tratos, tanto físicos como psicológicos, y que actuó así tras una discusión que le hizo perder la cabeza.

Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press el comisario jefe de la Policía Local de Chiva, Francisco Esteso, tras el arresto de la mujer por rociar a su pareja con un líquido inflamable mientras dormía.

El comisario ha explicado que la víctima solicitó auxilio y una ambulancia. Hasta la vivienda se desplazó una patrulla del turno de noche.

Al llegar, los efectivos se percataron de que el hombre todavía estaba envuelto en humo y decía que su mujer le había pegado fuego. En ese momento, fue trasladado al centro de salud hasta que llegó una ambulancia y se lo llevó a La Fe.

Minutos más tarde acudió a la casa otra patrulla para entrevistarse con la mujer y agentes de la Guardia Civil, que identificaron a la arrestada.

En un primer momento la mujer no quiso contar qué había ocurrido pero, posteriormente, se "sinceró" con una agente de Policía y le contó que había sufrido malos tratos durante bastante tiempo.

También le dijo, según ha explicado el comisario, que esa noche habían mantenido una fuerte discusión y que ella había perdido la cabeza y le había tirado líquido inflamable.

A la Policía no le constan denuncias por parte de la detenida hacia su marido por malos tratos.

Los agentes han remitido sus diligencias a la Guardia Civil, ya que es el órgano que se ha hecho cargo de las investigaciones. La arrestada permanece en el cuartel.