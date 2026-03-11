Óscar Puente llama "izquierda desorientada" a Compromís por proponer un control de aforo y que los trenes paren en Valencia

Nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el Gobierno central y el Ayuntamiento de Valencia a cuenta de la decisión de Renfe de reorganizar el servicio durante las fallas para que los trenes no entren en la ciudad durante el horario de la mascletà.

Al ministro de Transportes, Óscar Puente, no le gustó que el grupo municipal de Compromís (en la oposición) propusiera una alternativa que evitara que los pasajeros se quedaran en la estación de Albal, a unos 15 kilómetros de Valencia.

Puente contestó a un comentario de la líder de Compromís en la ciudad, Papi Robles, en el que le pedía un control de aforo y habilitar los accesos laterales de la estación para evitar las aglomeraciones para llamar a la coalición "izquierda desorientada".

Además, tras la denuncia por parte de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, de estar recibiendo insultos por parte tanto del ministro, como de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, Puente grabó un vídeo para explicar la decisión de Renfe.

El ministro asegura que "desde hace 3 años, el Ayuntamiento le formula a Renfe la petición de que limite la llegada de los trenes al centro para evitar que la afluencia masiva cause un problema de seguridad en el entorno, que está muy colmatado de gente" por el disparo de la mascletà a las 14.00 horas.

Según relata, la compañía ferroviaria "se había negado hasta ahora, con buen criterio, porque consideraba que la seguridad y los controles de aforo eran una competencia estricta del Ayuntamiento".

Al respecto, señala que suprimir un servicio "de primera necesidad" es "una mala propuesta".

Sin embargo, según continúa, este año, Renfe se vio obligada a adoptar la medida porque el Ayuntamiento acompañó la propuesta de informes técnicos."Renfe no se vio en otra tesitura que aceptarla", añadió.

Polémica

La polémica surgió a raíz de que la pasada semana la compañía anunciara una reestructuración de algunas líneas, a petición del Ayuntamiento de Valencia para evitar aglomeraciones en el entorno de la Estación del Norte en los días grandes de las Fallas.

Catalá rechazó la decisión y exigió a Renfe a buscar una solución alternativa para que los viajeros puedan llegar a la ciudad. Además, lamentó que el ministro le haya llamado en redes sociales "incompetente", "desleal" o "timadora".

En este contexto de enfrentamiento, Compromís presentó este miércoles su propia propuesta, que consistía en un sistema de control de aforos y habilitar puertas laterales de la estación para garantizar una salida ordenada.

"Hola María José Catalá y Óscar Puente, menos peleas absurdas y más soluciones", publicaba Robles en sus redes sociales.

El problema que tienen estas izquierdas desorientadas es que para diferenciarse del PSOE tienen que ponerlo en pie de igualdad con el PP, aunque sepan perfectamente quién tiene razón. Y así les va, para desgracia de todos. https://t.co/9XsR3In4Ap — Óscar Puente (@oscar_puente_) March 11, 2026

"Cancelar los trenes en València no es la respuesta. Existen alternativas: habilitar salidas secundarias; control de aforo en Marqués de Sotelo y Xàtiva; espacios reservados a los servicios de emergencias", añadía.

En respuesta, Puente cargó contra Compromís. "El problema que tienen estas izquierdas desorientadas es que para diferenciarse del PSOE tienen que ponerlo en pie de igualdad con el PP, aunque sepan perfectamente quién tiene razón. Y así les va, para desgracia de todos" publicó.

"Desorientados están los valencianos y valencianas con tanto choteo. Si para ustedes la respuesta a la densidad de pasajeros es la cancelación de trenes, se equivocan. Esperamos que valore nuestra propuesta con mayor acierto que sus tuits", contestó finalmente Robles.