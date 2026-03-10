El PP despidió a la hermana de la jueza de la dana al recortar plantilla tras perder en 2015, años antes de llegar Mazón

Ocurrió lo que tantas veces pasa en un partido menguante. La dura derrota electoral del PPCV en 2015, la que llevó al socialista Ximo Puig al poder, obligó a los populares a despedir durante los años posteriores. Menos representación, menos recursos, menos personal.

Uno de aquellos ceses, según precisan a EL ESPAÑOL diversas fuentes del partido, fue el de Pilar, entonces una anónima administrativa y militante de la formación que se encargaba, entre otras funciones, de organizar y convocar actos.

La casualidad quiso que, una década después, Nuria Ruiz Tobarra, hermana de Pilar, asumiera como jueza la instrucción más relevante de la historia reciente de la Comunitat Valenciana, la de la gestión de la dana por parte de la Generalitat, gobernada por el PP.

Las fuentes consultadas por este medio redujeron esta circunstancia a "una mera coincidencia sin importancia". "Fue hace muchos años, y en un proceso de ajuste habitual en los partidos, sin ninguna animadversión hacia esta persona", argumentaron.

Pero el gran foco mediático sobre la causa ilumina hasta las anécdotas que la rodean. Tanto es así que el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, fue preguntado por esta cuestión en una entrevista reciente concedida a Es Radio.

Entre sorprendido e incómodo, el nuevo inquilino del Palau de la Generalitat reconoció que el PP cesó en su día a la hermana de la jueza, y de tal admisión se extrajo una conclusión equívoca: que el despido de Pilar había sido efectuado por el PP de Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat para el que su hermana Nuria pide la imputación.

Nada más lejos de la realidad. El cese tuvo lugar realmente en tiempos de Isabel Bonig, la antecesora de Mazón. Fue ella quien, nada más llegar, tuvo que gestionar la miseria tras la derrota electoral y acometer los despidos.

Así lo reconoció a este periódico el entorno de ambos dirigentes. Fue con Bonig, no con Mazón. Fue durante aquel gran recorte que tuvo como gran icono el abandono de la histórica sede del partido en la calle Quart de Valencia, de grandes dimensiones, para mudar su reducida estructura orgánica en un piso de Plaza América.

Hasta los más suspicaces del PPCV restan importancia al episodio de la hermana de la jueza, porque Mazón no tomó las riendas hasta 2021, dos años antes de las elecciones de 2023 que le llevaron a la Generalitat Valenciana.

Resulta enrevesado pensar que la jueza pudiera obrar contra Mazón por rencor hacia el partido que, con otra lideresa al frente, despidió hace una década a su hermana. También que tal circunstancia pueda llegar a invalidar la investigación.

De hecho, ni siquiera está claro que vaya a afectar a la instrucción una circunstancia mucho más controvertida: la querella presentada contra la jueza por la supuesta participación de su marido, también magistrado, en la instrucción del caso de la dana.

La querella

Como informó este medio, el abogado y agitador Rubén Gisbert, que ejerce una de las acusaciones en la causa de la dana en representación de algunas víctimas, presentó el mes pasado una querella contra Nuria Ruizante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El escrito pide la nulidad del procedimiento. En él, los querellantes -Gisbert y cuatro víctimas- destacan que fueron "testigos directos de los gravísimos hechos". En concreto, que la jueza "ha actuado en sala bajo las indicaciones y asistencia de una tercera persona", en referencia a su cónyuge.

"Jorge Martínez no solamente había estado presente durante sus declaraciones, sino que durante las mismas había dado indicaciones a la instructora y a la funcionaria sobre qué apuntar, participó en los interrogatorios e incluso llegó a realizar él solo la diligencia de investigación en sustitución de la magistrada instructora", afirma un extracto de la misma.

Justo tras recibir esta querella, la jueza elevó la exposición razonada en la que instó al TSJCV a investigar a Carlos Mazón por lo que ella considera una "inactividad negligente" mientras se producían las inundaciones en Valencia que se cobraron 230 vidas.

A la espera de que se pronuncie el TSJCV, este lunes lo hizo la Fiscalía, que no aprecia indicios suficientes para imputar por el momento a Mazón y pide devolver la causa al juzgado de Nuria Ruiz Tobarra.