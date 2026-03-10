El Hospital Ascires de Valencia ofrece el Programa de Detección Precoz de cáncer de pulmón en una sola visita

Una paciente se somete a un TAC de pulmón de ultrabaja dosis en el Hospital Ascires (Valencia). EE

Detectar el cáncer de pulmón en fases tempranas es crucial para mejorar las opciones de tratamiento y de supervivencia.

Con el objetivo de diagnosticar cualquier posible tumor pulmonar en estadios iniciales y contribuir a reducir la mortalidad, Ascires lanzó en 2022 un Programa de Detección Precoz.

El nuevo Hospital Ascires de Valencia ofrece este programa en 'acto único', es decir, con consulta del especialista, pruebas, resultados y pautas de seguimiento en una sola visita.

"En estadios iniciales, el cáncer de pulmón no provoca síntomas. Y, cuando aparecen, se pueden confundir con otras patologías benignas porque son bastante inespecíficos (tos, dolor de pecho, cansancio o dificultad para respirar, entre otros)", aclara el Dr. Asier Bengoechea, neumólogo en Ascires y coordinador del programa.

"Por esta razón, en el 85% de los casos, el diagnóstico llega tarde, cuando las opciones terapéuticas y de curación son muy limitadas", añade.

El cáncer más letal

Esta es la clave que explica que el de pulmón siga siendo el cáncer más letal (23.239 fallecidos en 2024), con una supervivencia media del 16% en el caso de los hombres y del 23,5% en mujeres, según el informe Las cifras del cáncer en España 2026, de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

Sin embargo, si este tipo de tumor es detectado en estadio I, cuando se puede recurrir a la cirugía y diferentes abordajes terapéuticos, las opciones de supervivencia aumentan hasta el 90%.

Mientras en la población masculina las muertes por esta causa están disminuyendo (en línea con la reducción en el consumo de tabaco), preocupa el aumento de la mortalidad en mujeres.

"Por primera vez en España el cáncer de pulmón supera al de mama como primera causa de muerte por cáncer en la población femenina", alerta el Dr. Rodolfo Chicas-Sett, oncólogo radioterápico en Ascires.

"Esto se explica por su incorporación más tardía al hábito tabáquico -a partir de la década de los 70- y también demuestra la importancia de que las mujeres fumadoras y exfumadoras se sumen a protocolos de detección precoz".

El Programa de Detección Precoz de Cáncer de Pulmón se dirige a fumadores y exfumadores mayores de 50 años. EE

El uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores, en aumento entre la población joven desde el fin de la pandemia, es otro de los factores que están incrementando el riesgo de contraer este tipo de cáncer, según la SEOM.

Este año, tal y como indica el mismo informe, se estima que se registrarán 34.908 nuevos casos de cáncer de pulmón en España. Por ello son fundamentales los programas de detección precoz, sobre todo para la población de riesgo.

Programa de Detección Precoz

El tabaco es el responsable del 90% de los casos de cáncer de pulmón, lo que explica que todos los protocolos internacionales de detección precoz desarrollados con éxito en Estados Unidos y en Europa vayan dirigidos, principalmente, a la población con historial tabáquico.

En esta misma línea, el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Pulmón de Ascires se destina al colectivo de mayor riesgo: fumadores/as o exfumadores/as mayores de 50 años, con un consumo acumulado equivalente a 20 cigarrillos diarios durante al menos 20 años.

El riesgo a padecer cáncer de pulmón en una persona que fuma es 20 veces superior al de una no fumadora.

"Mientras que las revisiones periódicas para prevenir el cáncer de mama o de colon están logrando reducir significativamente la mortalidad en este tipo de tumores, falta conciencia entre la población fumadora para revisar sus pulmones de forma regular", indica el neumólogo.

Programa de Detección Precoz del cáncer de pulmón del Hospital Ascires. EE

Uno de los aspectos destacados del Programa de Detección del Cáncer Precoz del Hospital Ascires es es el componente multidisciplinar, ya que permite ofrecer un abordaje preciso e integral para cada paciente.

El equipo profesional incluye a neumólogos, radiólogos, especialistas en Oncología Médica y Oncología Radioterápica, cirujanos torácicos y médicos de familia, entre otros.

TAC pulmonar anual

El seguimiento de los pacientes incluidos en el programa se realiza a partir de una consulta con el especialista en Neumología, en la que se realiza la historia clínica, exploración y prueba de función pulmonar (espirometría).

Después, el paciente se somete a una tomografía computarizada (popularmente conocida como TAC) de ultrabaja dosis de radiación.

En el Hospital Ascires, todo este proceso se realiza en una única visita y en un mismo día, incluidos los resultados, en un máximo de dos horas, desde la realización del TAC.

Si el objetivo del programa es detectar un posible tumor pulmonar en su fase más incipiente, esta prueba también permite detectar otras posibles afecciones, como calcificaciones en arterias coronarias, patología intersticial pulmonar, EPOC, enfisema pulmonar, etc.

"Aunque no entrañen la misma gravedad, diagnosticarlas y tratarlas de forma temprana es clave para mejorar la calidad de vida del paciente", apunta el neumólogo.