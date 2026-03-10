Hallan el cadáver de una persona con las piernas seccionadas en una planta de reciclaje de Paterna (Valencia)

Un cadáver con las piernas amputadas ha sido encontrado en una planta de reciclaje en el polígono Fuente del Jarro de Paterna (Valencia).

Los operarios de la planta hallaron el cuerpo cuando estaban moviendo residuos a las 2:30 horas de la madrugada de este lunes.

Tras activar el protocolo de Homicidios y Policía Científica y comisionar al juzgado, las primeras investigaciones han descartado que haya indicios de criminalidad, por lo que se trataría de una muerte accidental o natural, según han indicado fuentes de la Policía Nacional a Efe.

No obstante, se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a la persona hallada en la planta de reciclaje.

Según ha avanzado este martes Las Provincias, se trataría de un hombre de 50 años, indigente, que se habría quedado dormido dentro del contenedor de recogida de cartón para resguardarse del frío.