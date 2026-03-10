La Generalitat reforzará los buses entre Albal y Valencia por la decisión de que los cercanías no lleguen en la 'mascletà'

En plena disputa entre el Ayuntamiento de Valencia y Renfe por la no llegada de los Cercanías a la ciudad durante las mascletaes, la Generalitat Valenciana ha anunciado que reforzará los autobuses interurbanos entre Albal y Torrent Avinguda durante los días grandes de Fallas.

Así lo ha comunicado el vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, quien, pese al anuncio, ha criticado que "no estaba previsto" y que es una medida adoptada para solucionar un problema que "corresponde a Renfe".

La "solución" de la Administración valenciana llega tras jornadas de polémica entre el Cap i Casal y el Ministerio de Transportes, con cruces de declaraciones entre María José Catalá y Óscar Puente, por la reorganización de la llegada de los trenes de Cercanías a la Estación del Norte entre las 13.00 y las 15.00 horas desde el 13 al 19 de marzo.

Con esa medida, "para no coincidir con las mascletaes y evitar aglomeraciones en el entorno de la Plaza del Ayuntamiento", los trenes solo llegarán hasta la estación de Albal en las horas señaladas.

En este contexto, la Generalitat ha optado por reforzar el servicio de autobús entre ambas localidades y Mus ha subrayado que es algo que "lógicamente" no tenían preparado ni habían previsto.

Además, no entiende "cómo ha llegado a esa conclusión Renfe" de que los trenes solo lleguen hasta Albal. "Es un charco que nos hemos encontrado sin comerlo ni beberlo", ha dicho.

De la misma manera, ha explicado que el alcalde de Albal, José Miguel Ferris, le ha transmitido su preocupación porque "van a descargar muchos pasajeros en su estación sin ningún tipo de conectividad" hasta Valencia y serían "mil viajeros" por cada tren que llegue a Albal en esas horas.

Ante esta situación, ha recalcado: "Si tenemos que salir otra vez a cubrir los defectos de Renfe, lo haremos, si estamos en disposición de cubrir ese servicio y de llevar gente al menos hasta una estación de metro cercana, que sería Torrent Avinguda".

"Es la mejor solución"

Para acometer la que Mus ha calificado como "la mejor solución", la Generalitat contempla aumentar la capacidad y frecuencia de los buses interurbanos entre Albal y Torrent Avinguda, aunque ha insistido de nuevo en que "no estaba previsto".

Según ha expuesto, es un refuerzo en el que trabajan desde este pasado martes y, en su opinión, sería "la mejor solución" para los pasajeros afectados.

Cuestionado por la petición que hizo el Ayuntamiento de Valencia a Renfe, el conseller ha remarcado que lo que pidió el gobierno de Catalá "por seguridad" fue que "no hubiera pasajeros llegando masivamente en las horas de la 'mascletà', no a dónde tenían que llegar".

"Desde luego, Renfe no nos ha dicho que iba a parar los trenes en Albal", ha reiterado, para señalar que la alternativa planteada por la empresa estatal "es insuficiente".

Tras afirmar que Renfe dispone de medios y de capacidad para decidir dónde deberían bajar los pasajeros afectados, ha defendido que "lo lógico sería que, si bajan en una estación sin conectividad con el centro de València, se les enlace como mínimo con una estación de metro".

El titular de Infraestructuras remarcado además que la capacidad de un autobús no es la de un tren y un metro, así como que la estación de Albal es "relativamente nueva y no tiene mucha movilidad prevista".

"Que venga desde Albal"

Al respecto, este martes, la alcaldesa Catalá ha emplazado al ministro Óscar Puente a venir andando desde Albal hasta Valencia. "Invito al ministro a venir a una mascletà, que pare en Albal y que venga andando".

Catalá ha asegurado que "es una decisión incorrecta" la adoptada por Renfe. "El pasado año tuvimos una avalancha y Renfe ha tomado una decisión que no nos comunicó", ha apuntado.

De la misma manera, ha apostillado que Renfe "no ha tenido en cuenta" que Albal está a 15 kilómetros de Valencia y que el Ayuntamiento propuso que la salida de los pasajeros no se realizara por la calle Xàtiva, sino por "una salida alternativa"