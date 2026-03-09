La Fiscalía no ve indicios suficientes para imputar a Mazón por el momento y pide devolver la causa al juzgado

La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana no ve por el momento indicios suficientes para imputar a Carlos Mazón y ha pedido devolver la causa al juzgado para que continúe con la instrucción.

El Ministerio Público se ha pronunciado así en su informe sobre la exposición razonada de la jueza de la dana en la que pedía al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que investigara al expresidente de la Generalitat.

La fundamentó en la posición de garante, que, a su juicio, ostentaba Mazón el 29 de octubre de 2024 y en su "inactividad negligente" (un equivalente a la omisión culposa).

Después de ello, el TSJCV comenzó su tramitación y dio un plazo a las partes y a la Fiscalía para presentar sus escritos. El Ministerio Público lo ha hecho este lunes.

En su informe, el fiscal superior, José Ortiz, no descarta la existencia de responsabilidad penal de Carlos Mazón, pero ha pedido al TSJCV que la jueza de la dana continúe con la instrucción del procedimiento. Con ello, solicita la devolución de la causa al juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja.

Así, afirma que "no puede obviarse que a lo largo del procedimiento se puedan producir declaraciones" o que "puedan aparecer elementos documentales que pudiesen avalar la tesis de que el expresidente de la Generalitat hubiese dado órdenes o instrucciones concretas y referidas a la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024".

Una manera de no descartar una eventual responsabilidad penal de Mazón, pero que no cree que ahora exista. "En este momento, no se cuenta con datos o indicios con suficiente solidez" para justificar la imputación del expresidente de la Generalitat, razona.

Todo ello "sin perjuicio del resultado que puede deparar la instrucción".

La posición de la Fiscalía, de especial importancia, era uno de los escenarios más probables de los que aparecían tras la exposición razonada de la magistrada.

Para imputar a Mazón tienen que existir los llamados 'indicios reforzados' al estar aforado. Algo que el Ministerio Público no ve hasta la fecha.

Pronunciamiento del TSJCV

Ahora, será el TSJCV el que se tendrá que pronunciar. Su presidente ha llevado el asunto al pleno, lo que supone que los cinco magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal tendrán que deliberar y decidir.

Que lo hagan cinco magistrados en lugar de tres después de que el órgano judicial llegara a conformar el tribunal da cuenta de la trascendencia del asunto y de la necesidad de que haya un pronunciamiento compartido.

Si, al igual que la Fiscalía, tampoco ve los indicios de criminalidad que le atribuye la jueza de la dana, desestimarán la apertura de una causa y ésta regresaría automáticamente al juzgado.

Esto no quiere decir que no se pueda volver a investigar a Mazón, puesto que un juez instructor tiene la posibilidad de elevar una exposición razonada las veces que quiera.

Eso sí, si lo vuelve a hacer tendrá que fundamentarlo en el hallazgo de nuevos hechos que sustenten los indicios de criminalidad.

La magistrada podrá seguir instruyendo y decidir más adelante -por ejemplo, de cara al final de investigación- qué hace con el expresidente de la Generalitat.