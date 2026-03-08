Ya es oficial: municipios de la Comunitat pueden optar a ayudas de la UE para liderar proyectos urbanos sostenibles

Ya es oficial: municipios de la Comunitat Valenciana pueden optar a ayudas de la UE para liderar proyectos urbanos sostenibles

La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia ha informado de que los municipios y agrupaciones municipales con una población mínima de 25.000 habitantes ya pueden optar a la cuarta convocatoria de la Iniciativa Urbana Europea (EUI).

Este programa europeo está orientado a respaldar a las ciudades en el diseño e implementación de soluciones innovadoras aplicadas a entornos urbanos reales.

La convocatoria ofrece ayudas de hasta dos millones de euros por proyecto, con un plazo máximo de ejecución de dos años. Las candidaturas podrán presentarse hasta el 15 de junio de 2026.

Los proyectos deberán alinearse con las prioridades de la Agenda Urbana de la Unión Europea, que incluye seis ámbitos estratégicos: innovación y competitividad, inclusión social, seguridad urbana, vivienda sostenible, acción por el clima y movilidad.

Esta nueva edición está abierta a administraciones locales o agrupaciones que representen a poblaciones iguales o superiores a 25.000 habitantes.

La directora general de Fondos Europeos, Rocío Pont, ha animado a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana a participar en la convocatoria, subrayando que “este tipo de iniciativas contribuyen a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, fomentar la innovación y acelerar el desarrollo tecnológico en el territorio”.

Pont ha detallado que los proyectos deberán estar preparados para su ejecución, tomando como referencia iniciativas o estrategias previas, y ofrecer resultados tangibles durante el periodo de desarrollo.

Iniciativa Urbana Europea

La Unión Europea refuerza con esta convocatoria su compromiso con la competitividad, la innovación y la transición hacia una industria más sostenible, en consonancia con estrategias como la Brújula de la Competitividad y el Pacto Industrial Limpio.

A través de los proyectos seleccionados, se busca potenciar la adopción de tecnologías limpias y circulares, dinamizar la economía local, reducir la brecha digital, modernizar los servicios públicos y fomentar la participación ciudadana.

Los ayuntamientos interesados pueden consultar la Guía EUI-IA actualizada, adaptada al nuevo marco de Acciones Innovadoras de esta cuarta edición, diseñada para acompañar a las ciudades durante todo el proceso de solicitud.