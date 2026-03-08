Javier (21), empresario: "Madrugo los domingos para trabajar, así consigo facturar 10.000 euros al mes a mi edad"

El joven valenciano Javier Morant tiene 21 años, y a diferencia de la mayor parte de la gente de su edad, él no está acabando una carrera universitaria. Él está dirigiendo varias empresas.

A su corta edad, Javier ya tuvo que darle un último adiós a su padre, en diciembre de 2024. Él era quien llevaba los negocios, y pasaron a manos de su hijo.

Así, este joven de Valencia se levanta cada día para seguir adelante, y lo muestra en redes sociales. En concreto, en uno de sus últimos vídeos explica cómo factura "10.000 euros al mes con 21 años".

El vídeo publicado por el propio Javier cuenta con 40.000 visualizaciones en TikTok, y más de 2.300 personas han indicado que les gusta.

En él, el joven comienza a narrar lo que "empezó siendo un día tranquilo en la oficina". Así lo fue hasta que "de repente" se le ocurrió una idea.

"Como estaba relacionado con la hostelería, enseguida cogí el teléfono y empecé a llamar a muchos contactos que tengo en este sector", explica. Y añade: "Eso fue una de las cosas más importantes que pude hacer".

También muestra cuál es su particular plan de domingo. "Este soy yo a las 8.30 horas de la mañana de un domingo habiendo madrugado".

El motivo, que Javier va a empezar un nuevo negocio: "Tenía que hacer limpieza de un cuartito que voy a usar como almacén para el negocio".

Así continuó el joven durante todo el día, limpiando para poder abrir su próximo local. "El negocio es una cafetería", desvela en el vídeo.

Pero no es una cafetería cualquiera, sino que está "en un centro escolar en el que también hay un club deportivo", detalla.

Él vio la oportunidad y la aprovechó. Ahora, lo explica: "Gasté prácticamente 5.000 euros en hacer una inversión. Para ser un negocio de hostelería está muy bien".