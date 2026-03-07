Valencia se prepara para una semana judicial marcada por delitos de inmigración ilegal y agresiones sexuales

Vista general de la Ciudad de la Justicia de Valencia en una imagen de archivo Efe

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia celebrará el próximo martes el juicio contra trece personas acusadas de integrar una organización dedicada al traslado ilegal de ciudadanos albaneses hacia Reino Unido e Irlanda, utilizando aeropuertos situados en España y Portugal.

El Ministerio Fiscal solicita para los acusados penas de entre cinco y diez años y medio de prisión, al considerarles responsables de dos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros cometidos con ánimo de lucro.

Según la acusación, el grupo facilitaba documentación falsificada a los migrantes que no cumplían los requisitos legales para acceder a esos países europeos.

Los hechos se habrían producido entre 2020 y 2021. Durante ese tiempo, los integrantes de la red cobraban previamente a los ciudadanos albaneses por los documentos falsos y, en algunos casos, los acompañaban en el viaje para reforzar la apariencia de legalidad y realizar labores de traducción.

El mismo día, en la Sección Segunda, se enjuiciará a un transportista al que se le atribuye la apropiación de cuatro envíos que contenían un total de 280 teléfonos móviles valorados en más de 28.900 euros.

Las mercancías, que debía entregar a una empresa de Picanya, nunca llegaron a su destino. Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre octubre y diciembre de 2022, y el acusado habría incorporado los productos a su patrimonio.

Se pide para él una pena de dos años y medio por un delito continuado de apropiación indebida.

Robo en una parroquia

El miércoles, la misma Sección Segunda juzgará a un hombre acusado de sustraer la colecta de una parroquia de Aldaia.

El Ministerio Público sostiene que, durante la madrugada del 7 de abril de 2024, el procesado entró en el templo a través del patio interior y accedió a un trastero de la sacristía, donde robó 300 euros.

Tres días después habría repetido el robo, llevándose una hucha valorada en 50 euros con otros 30 en su interior.

La madrugada del 23 de abril volvió a entrar forzando la puerta trasera, momento en que fue sorprendido por la Policía. La Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel por un delito continuado de robo con fuerza.

Delitos sexuales

A lo largo de la semana, las secciones penales de la Audiencia Provincial de Valencia celebrarán varios juicios por delitos sexuales. En dos de ellos, los acusados se enfrentan a penas de hasta 23 años de prisión.

El primero de estos juicios se celebrará el jueves en la Sección Cuarta. El acusado se enfrenta a una petición de 23 años por dos delitos de agresión sexual y dos de detención ilegal.

Según la acusación, retuvo a una mujer en su vivienda en una localidad de la Canal de Navarrés entre los días 15 y 16 de agosto de 2024, durante los cuales la habría agredido sexualmente en dos ocasiones y le impidió salir del domicilio pese a su negativa.

El segundo juicio tendrá lugar el viernes en la Sección Quinta. En este caso, el procesado también se enfrenta a 23 años de prisión, acusado de dos delitos de agresión sexual —uno de ellos continuado— contra la hija menor, de 12 años, de su pareja sentimental.

El Ministerio Público sostiene que los abusos ocurrieron en la vivienda familiar en Torrent, aprovechando los momentos en que el acusado se quedaba a solas con la niña.