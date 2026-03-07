El Consorci de Museus gestionará la exhibición de Sorolla de la Hispanic Society

'El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) será el responsable de coordinar la exposición de las obras de Joaquín Sorolla procedentes de la Hispanic Society of America, que podrán visitarse en el Museo de la Ciudad de València.

Gracias al acuerdo firmado entre la Generalitat, el Ayuntamiento de València y The Hispanic Society Museum & Library, este 2026 el palacio del Marqués de Campo acogerá una destacada muestra del maestro valenciano.

El Pleno del Consejo General del Consorci de Museus —en el que están representadas la Generalitat, las diputaciones y los ayuntamientos de Castellón, València y Alicante— aprobó que sea el propio Consorci quien asuma la gestión de esta importante exhibición.

Fundado en 1996, el CMCV celebra este año su 30.º aniversario. Desde su creación, la entidad autonómica coordina la política museística valenciana y promueve el arte local en todas sus etapas, del legado clásico al arte contemporáneo.

Una relación duradera con Sorolla

Entre 2010 y 2015, el Centro del Carmen —sede del Consorci— albergó la Institución Joaquín Sorolla de Investigación y Estudios, dedicada a la difusión y análisis de la obra del pintor.

Bajo la coordinación de Felipe Garín Llombart, Blanca Pons-Sorolla y Nicolás Bugeda, el centro realizó nueve exposiciones monográficas. Curiosamente, este edificio también fue sede histórica de la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, donde se formó el propio Sorolla.

Durante aquellos años, el Consorci adquirió correspondencia del artista y publicó varios de sus epistolarios. En total, la institución ha organizado más de 25 exposiciones dedicadas a su figura, entre ellas Sorolla y la Hispanic Society, realizada junto al Museo Thyssen en 1999.

Un discípulo homenajeado

Más recientemente, el Consorci de Museus y el Ayuntamiento de València inauguraron en diciembre la muestra Manuel Benedito. El pintor y los modelos, instalada en las salas nobles del Museo de la Ciudad. La exposición, abierta hasta el 29 de marzo, celebra el 150 aniversario del nacimiento del que fuera el principal discípulo de Sorolla.