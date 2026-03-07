Camarero destaca el récord histórico del empleo femenino y la posición líder de la Comunitat en contratación

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha destacado, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el avance histórico del empleo femenino en la Comunitat Valenciana.

Según ha subrayado, los indicadores muestran una evolución muy positiva tanto en la reducción del paro como en el aumento de la contratación y la participación en programas de formación, ámbitos en los que la Comunitat se sitúa a la cabeza del país.

Camarero ha puesto en valor que la tasa de paro femenino se sitúa en el nivel más bajo desde 2008, con 177.081 mujeres desempleadas, tras descender un 7,1% en el último año, una cifra que supera la media nacional.

Este descenso convierte a la Comunitat en la segunda región española con mejor comportamiento, solo por detrás de Andalucía.

En total, más de 13.500 mujeres han dejado de estar en paro en los últimos doce meses, y el desempleo femenino acumula una caída del 11,2% desde el inicio de la legislatura.

Durante 2025, la Comunitat Valenciana registró 667.313 contratos firmados por mujeres, lo que representa el 46,3% del total y un crecimiento del 5,2% respecto al año anterior, más de cuatro puntos por encima del promedio estatal.

Además, el número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social supera ya los 1,06 millones, con un incremento anual del 3,6%, el mayor crecimiento de toda España.

Mayoría en formación y orientación laboral

La vicepresidenta ha resaltado igualmente la importancia de las políticas activas de empleo impulsadas desde Labora, que están contribuyendo a mejorar la empleabilidad femenina.

Más del 60% de los itinerarios personalizados de este servicio se realizan con mujeres, y más de 92.000 fueron atendidas el pasado año en los Espais Labora.

El 62% de las personas inscritas en cursos de formación para el empleo también son mujeres, y cerca de 166.000 han participado en acciones formativas en los dos últimos años.

Las mujeres representan asimismo más del 70% de quienes utilizan el Aula de Orientación Online y más de 15.000 se han beneficiado de programas de empleo específicos.

Su presencia también es mayoritaria en la formación para el empleo y en los programas de cualificación profesional, digitalización y capacitación de personas desempleadas.

Igualdad basada en oportunidades reales

La vicepresidenta ha subrayado que estos resultados evidencian una tendencia clara: cada vez más mujeres acceden al mercado laboral, a la formación y a programas que refuerzan su autonomía económica.

"La igualdad no se construye con discursos, sino con oportunidades reales —ha afirmado—: con empleo, con formación y con políticas que permitan a las mujeres desarrollar su proyecto de vida con libertad".

Camarero ha reafirmado el compromiso del Consell con la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. "Nuestra apuesta es por una igualdad que se mida en resultados.

Cuando más mujeres acceden a un empleo y desarrollan su talento profesional, toda la sociedad progresa", ha señalado. También ha insistido en la necesidad de ampliar oportunidades y eliminar barreras para los colectivos con más dificultades de acceso al trabajo.

"Trabajamos para que cada vez más mujeres puedan lograr un empleo estable, mejorar su cualificación y desarrollar una carrera profesional sólida. Esa es la política de igualdad más efectiva", ha concluido.