Ana (21) es estudiante y vive en casa de Carmen (83) sin pagar alquiler: "Probamos 15 días antes de convivir y fue fácil"

Compartir piso entre estudiantes y jóvenes es algo habitual. La situación económica y el alto coste de la vivienda dificultan en gran medida el acceso a un hogar, lo que obliga a muchos a quedarse con sus padres o residir junto a amigos o conocidos y compartir gastos.

Pero, lo que no es para nada habitual es que personas con una diferencia de edad considerable compartan piso como elección personal. Esa es la situación de Ana y Carmen.

Ellas viven en Valencia y desde hace pocos meses residen en el hogar de Carmen, mujer de 83 años de la capital del Turia. Ella es enfermera jubilada desde hace años; vivía con su familia, pero desde hace un tiempo se quedó sola.

"Yo antes vivía con mi familia, pero hace años se fueron separando y estaba sola. Mi hermano, que se preocupa por mi me dijo que iba a traer a alguien a casa para que me cuidara", explica en el programa de À Punt, 'La clau per a viure'.

Fue en ese momento cuando Ana llegó a su casa. A sus 21 años, ella buscaba una vivienda y descubrió un programa en el que optaba a un alquiler a cambio de cuidar a una persona mayor y acompañarla.

"Mi hermano trajo a Ana y desde el primer día partimos todo, estamos muy bien. Nos juntamos pero ella hace sus cosas y yo también", afirma Carmen. Cada una con su independencia y ritmo de vida, viven por separado pero comparten muchos momentos juntos, hasta pasean por el río.

Gracias a ese programa, en el que pueden participar personas de hasta 35 años, Ana ha encontrado una "segunda familia" en España.

"Solo llevamos unos meses. La personalidad de Carmen hace todo muy fácil, se preocupa de los jóvenes y tiene la mente muy abierta", asegura Ana.

Ella se enteró de la posibilidad de entrar en el programa "gracias a una amiga". Para poder acceder a un hogar con una persona mayor, primero hay que hacer una entrevista a ambas personas para ver si son compatibles y sus necesidades.

"Probamos 15 días antes de convivir, fue fácil", explican ambas. "Empezamos viendo si había buena relación y desde el principio nos llevábamos muy bien", asegura Carmen.

Meses después de iniciar la convivencia, a Carmen lo que más le gusta de Ana es que "es muy respetuosa" con ella. A Ana, lo que más le gusta de su compañera de piso es que "aprende mucho de ella".

"Mi familia está en Ecuador, tenemos muy buena relación y para mi es como mi abuela, mi familia en España", sentencia Ana.