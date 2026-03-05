Cuándo va a dejar de llover en Valencia según la Aemet: "El fin de semana llueve y el martes se espera una nueva borrasca"

La lluvia, por el momento, parece que ha llegado a Valencia para quedarse. Por lo menos así lo indica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su previsión de los próximos siete días.

Ante esta situación, algunos valencianos se preguntan cuándo va a dejar de llover en la ciudad. Sobre todo lo desean los más falleros, que ya han visto frustrado su plan de ver este jueves la mascletà.

Aunque no se pueden adelantar acontecimientos, la previsión del tiempo de la Aemet asegura que el fin de semana llueve y "el martes se espera una nueva borrasca".

Este jueves la Aemet ya ha informado que se van a producir "precipitaciones generalizadas". Estas pueden ser "localmente fuertes y persistentes, y ocasionalmente con tormenta".

El tiempo inestable, asegura, "continuará este fin de semana". Y no solo eso, sino que "a partir del martes se espera una nueva borrasca con lluvias generalizadas".

A medio plazo, añade, no se atisba un cambio de tiempo y el domingo y lunes, días de la Magdalena y previos a las Fallas, serán jornadas menos desapacibles y con viento más flojo que estos días, pero todavía con nubosidad variable y algún chubasco.

Para este jueves 5 de marzo, la previsión de la Aemet cifra en el 100% la probabilidad de lluvia. De hecho, desde primera hora de la mañana se ha cumplido esta predicción, y el agua prácticamente no ha cesado en la ciudad de Valencia.

Tanto es así que la mascletà se ha tenido que suspender, ya que ha sido imposible que Pirotecnia Zaragozana iniciase el montaje de todo el material.

El viernes no mejora la previsión, y también se espera lluvia durante todo el día. Según Aemet, con el 100% de probabilidad. Y en ambos días, con máximas de 15ºC.

De hecho, ha establecido para este día el aviso amarillo (peligro bajo) en la Comunitat por precipitaciones de 20 litros por metro cuadrado en una hora, que irán acompañadas ocasionalmente de tormentas.

Es cierto que el fin de semana Aemet apunta a una posible tregua del mal tiempo, sobre todo el domingo. El sábado la previsión continúa siendo del 100%, pero el domingo baja hasta un 60%. El lunes, del 55%.

Pero efectivamente, el martes se vuelve a ennegrecer el cielo, y martes y miércoles lloverá con una probabilidad del 90%. Más allá de esos días todavía no se sabe.

Lluvias

Aemet informa asimismo de que las lluvias caídas en las últimas horas en la Comunitat Valenciana han dejado acumulados de entre 20 y 30 litros por metro cuadrado en zonas del sur de la provincia de Valencia y del norte de la provincia de Alicante, con 29,2 l/m2 recogidos en la Vall de Gallinera (Alicante).



Otros acumulados destacados han sido los 27 l/m2 registrados en Villalonga; 26,4 l/m2 en l'Atzúbia y Pinet; 21 l/m2 en Xàtiva; 20,8 l/m2 en Terrateig; 16,4 l/m2 en Vallada; 12,6 l/m2 en Simat de la Valldigna y Barx; 7,2 l/m2 en Xàbia y 6,5 l/m2 en la ciudad de València, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Las estaciones pluviométricas de la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet) han registrado acumulados de 49,4 l/m2 en Gandia -en la zona de Marxuquera-, 47,8 l/m2 en Barx, 47,3 l/m2 en Villalonga, 29,8 l/m2 en l'Atzubia y 29,4 l/m2 en Pinet y la Vall d'Ebo.