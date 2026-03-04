El Consorcio de Bomberos crea un protocolo de actuación para reforzar la seguridad de las Fallas con lluvia y viento

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia (CPBV), entidad dependiente de la Diputación de Valencia, ha elaborado un protocolo de actuación para mejorar la coordinación ante posibles episodios de lluvia o viento durante la celebración de las Fallas.

El documento está dirigido a las comisiones falleras y a los ayuntamientos de los municipios de la provincia, y ha sido elaborado por el departamento de Prevención Operativa del Consorcio.

Este establece una serie de criterios técnicos y niveles de alerta para reforzar la seguridad de los actos falleros cuando las condiciones meteorológicas sean adversas.

Según explica el presidente del CPBV, Avelino Mascarell, estos "servirán de referencia a las autoridades locales para tomar decisiones ".

"De esta manera evitamos actuaciones improvisadas y garantizamos que las medidas que se adopten en estas situaciones cuenten con respaldo técnico de los servicios de emergencias", añade.

El protocolo establece distintos niveles de alerta en función de las previsiones meteorológicas, tomando como referencia los boletines oficiales y avisos meteorológicos.

En función de estos niveles se contemplan medidas que van desde la vigilancia ordinaria y la revisión de elementos estructurales hasta la suspensión de determinados actos o la adopción de medidas de seguridad adicionales.

En el caso del viento, el documento recoge actuaciones específicas relacionadas con la estabilidad de las fallas, la seguridad de las carpas y estructuras modulares o la celebración de actos pirotécnicos.

Las medidas pueden incluir la revisión de anclajes, la retirada de mobiliario exterior o la evacuación de determinadas zonas si las rachas alcanzan niveles de riesgo elevados.

Por lo que respecta a la lluvia, el protocolo también contempla recomendaciones específicas para la noche de la cremà, ya que la acumulación de agua puede alterar la estabilidad de los monumentos falleros al aumentar el peso de los materiales y afectar a su estructura.

En estos casos se prevé ampliar los perímetros de seguridad y adoptar medidas adicionales durante la quema.

Además, el documento incluye recomendaciones técnicas sobre el uso de acelerantes y sobre la organización del equipo encargado de iniciar la cremà, con el objetivo de evitar situaciones de riesgo durante la quema de los monumentos.

Mascarell ha señalado que "desde el Consorcio trabajamos durante todo el año en prevención y planificación, y este protocolo es un ejemplo más de ese trabajo para anticiparnos a posibles riesgos".

Asimismo, el diputado provincial y presidente del Consorcio ha concluido que "la colaboración entre los servicios de emergencia, los ayuntamientos y las comisiones falleras es fundamental para que las Fallas se desarrollen con normalidad y con todas las garantías de seguridad".