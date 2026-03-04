Compromís se queda solo por segunda vez: ningún partido apoya el cambio de la ley para quitar "privilegios" a Mazón

La historia se repite. Ningún partido apoyará este jueves la proposición de ley presentada por Compromís para modificar el Estatuto de Expresidentes de la Generalitat para quitar los "privilegios" que actualmente contempla la norma para aquellos que han sido jefes del Consell.

Una iniciativa cuya intención principal era impedir que los Molt Honorables pudieran acceder al Consell Jurídic Consultiu por un periodo de 15 años una vez dejen el cargo y que los valencianistas ya presentaron en marzo del año pasado, teniendo el mismo éxito que la actual: ninguno.

El pasado mes de mayo, PP y Vox votaron en contra de la modificación legal propuesta y el PSPV se abstuvo. Por lo que la iniciativa contó únicamente con el respaldo de los 15 diputados de Compromís. El escenario ahora es exactamente el mismo.

A un día de que se produzcan las votaciones, los grupos parlamentarios ya han avanzado cuál será su posicionamiento. Por lo que la reforma no saldrá adelante, dado que para ello es necesario un respaldo de 60 votos.

En Vox coinciden con Compromís en que es necesario "eliminar el gasto superfluo" en la administración, adoptar "medidas de austeridad" y quitar "grasa" política.

Pero no piensan "hacerle el juego", en palabras de su portavoz en Les Corts, José María Llanos, porque a su juicio, buscan "un encarnizamiento sobre una persona". Es decir, Carlos Mazón.

Desde la dana del 29 de octubre de 2024, en la que fallecieron 230 personas, Compromís ha presentado en dos ocasiones esta propuesta para quitar las prerrogativas a los expresidents de la Generalitat: coche oficial, chóferes, asesores y oficina en la que trabajar.

Pero también la capacidad para ir al Consell Jurídic Consultiu durante 15 años y percibir el correspondiente sueldo por ello.

"Usted se cree que legislar es su broma? ¿Que puede legislar en contra de una persona? ¿Cree que estamos aquí para su teatro? ¿Para su encarnizamiento, su rédito electoral o liderazgo político, si es que le queda algo?", le ha increpado Llanos al portavoz de Compromís, Joan Baldoví.

En la misma orilla se ha posicionado el PP, que tras anunciar que no respaldará la modificación que plantea la coalición, ha cuestionado si hubieran presentado esta medida si Mónica Oltra hubiera sido presidenta de la comunidad autónoma y no vicepresidenta de la Generalitat.

Compromís, en defensa de su iniciativa, ha insistido en que la "dignidad de un expresident no se mide en coches oficiales, asesores o despachos que se utilizan en la mayoría de los casos para cosas diferentes a las que se deberían utilizar". Y ha negado que sea una propuesta de modificación ideada exclusivamente por Carlos Mazón.

"Queremos eliminar los privilegios para todos, afectaría a todos, pero obviamente ahora está más de relieve porque quien no lo merece es el señor Mazón. Aunque tampoco lo merece, por ejemplo, Paco Camps, que está utilizando esos privilegios para hacer campaña propia", ha añadido.

Baldoví ha considerado que expresidentes como Eduardo Zaplana, José Luis Olivas o Mazón "han ensuciado el nombre de una institución centenaria para los valencianos". "No hacemos ningún favor ni a la institución ni a este Consell manteniendo esta ley", ha subrayado el portavoz de Compromís.

Los socialistas, como ya hicieron la otra vez, han defendido la tesis de que no se puede legislar pensando en personas concretas, si bien tanto la diputada María José Salvador como el portavoz de los socialistas José Muñoz han insistido en reclamarle a Mazón el acta.

El PSPV, conviene apuntar, siempre se ha abstenido cuando han llegado al hemiciclo propuestas de este calado; en la legislatura pasado, cuando las registró Podemos y ahora con Compromís.

Muñoz ha defendido que no se puede poner "en el mismo caso" a todos los expresidents, porque figuras como Joan Lerma o Ximo Puig "han sido valiosas para la sociedad valenciana".

"Nosotros apoyamos que Mazón deje de ser diputado y creemos que hay motivos sobrados para que no se acoja a la ley de expresidentes; es Carlos Mazón el que está manchando la figura de expresidentes".

El exjefe del Consell no ha estado presente en el debate de esta iniciativa, pero sí ha llegado a media mañana al hemiciclo para seguir el curso del pleno, que ha continuado con la propuesta de crear una comisión de investigación sobre Ribera Salud.

El texto registrado y que se votará este jueves, cabe apuntar, busca evitar que los expresidentes autonómicos puedan cobrar 75.000 euros durante 15 años en el Consejo Jurídico Consultivo.

De acuerdo al estatuto que pactaron PP y PSPV en 2002 durante el gobierno de Zaplana, estos cobrarían un sueldo a lo largo de todo ese periodo si agotan la legislatura, o solo dos años si dejan el Gobierno valenciano a partir de los dos años de mandato.

También pretende quitar el privilegio de que dispongan de dos asesores y un coche oficial con chófer de forma vitalicia, así como establecer que los exjefes del Consell perderían todas las atribuciones y honores si son condenados en sentencia firme por un delito contra la administración o hacienda pública o la libertad sexual.