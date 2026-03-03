El TSJ valenciano valorará los indicios contra Mazón en las próximas semanas: el paso a paso en su posible imputación

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) tendrá que decidir en las próximas semanas si investiga o no a Carlos Mazón por el delito de comisión por omisión que le atribuye la jueza de la dana.

Serán varios magistrados los que tendrán que pronunciarse sobre si ven indicios reforzados contra el expresidente de la Generalitat después de que la magistrada elevara su exposición razonada.

La fundamentó en la posición de garante, que, a su juicio, ostentaba Mazón el 29 de octubre de 2024 y en su "inactividad negligente" (un equivalente a la omisión culposa).

Al estar aforado debido a que mantiene el acta de diputado, la jueza pidió su imputación al TSJCV. Ahora, ese proceso hasta que llegue el pronunciamiento cuenta con una serie de pasos.

El primero ha sido que la jueza manifestó este lunes que considera necesario elevar testimonio de la causa y emplazar a la Fiscalía y las partes personadas para que comparezcan en el plazo de diez días ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV y aleguen lo que consideren.

Compromís ya ha aprovechado toda la fase previa para atacar al presidente del órgano judicial, Manuel Baeza, por una fotografía con Mazón del pasado abril, día de su toma de posesión -acto al que siempre acude el presidente de la Generalitat-.

Afirma la coalición que es quien tendrá que juzgar al que fuera líder del Gobierno autonómico. Por el momento, sin embargo, el pronunciamiento del TSJCV es sobre su investigación.

Conformación del tribunal

¿Y qué ocurre a partir de ahora? Primero, el tribunal tiene que recibir la exposición razonada junto a parte de la causa. El escrito de la jueza ha de ir acompañado de pruebas que respalden su posición, motivo por el que también envía testimonios o declaraciones que la sustentan.

La Sala de lo Civil y de lo Penal está conformada por cinco magistrados y existen dos grupos de trabajo con tres magistrados en cada uno.

En base a unos criterios de reparto, a uno u otro grupo de trabajo será al que le recaiga este asunto. Así que, salvo que se aboque a pleno -es decir, que sean los cinco magistrados quienes emitan la resolución, algo que no es habitual-, serán tres los que se pronuncien.

De esta manera, se constituirá un tribunal con un ponente, que nunca puede ser el presidente del tribunal (Baeza). Lo primero que tendrá que hacer será dar traslado a la Fiscalía Superior para que se pronuncie sobre la competencia y admisión de la exposición razonada.

Esto es algo que ya ocurrió, por ejemplo, con la causa de la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra. Recordado es el duro escrito de la entonces fiscal superior, Teresa Gisbert, en el que concluyó que ocultó los abusos de su exmarido a una menor tutelada.

Después de eso, el TSJCV decidió citarla a declarar como investigada. Pero Oltra dimitió y la causa regresó al juzgado de Instrucción.

En el caso de Mazón se repite el mismo procedimiento. Después de que se pronuncie el fiscal superior, el tribunal tendrá que decidir sobre la admisión o la inadmisión de la exposición razonada. Si la admite, incoará diligencias previas y el ponente de esa resolución será el instructor.

El presidente del TSJCV formará parte del tribunal que decide sobre la citada admisión y, en un futuro -e hipotético juicio- presidirá el tribunal del juicio puesto que el instructor no puede juzgar.

Indicios reforzados

En cualquier caso, el TSJCV se tendrá que pronunciar sobre si comparte o no los indicios de criminalidad que le atribuye la jueza de la dana al expresidente de la Generalitat. Al tratarse de un aforado, tienen que ser indicios reforzados.

Si entiende que no existen, desestimarán la apertura de una causa y ésta volvería automáticamente al juzgado. Esto no quiere decir que no se pueda volver a investigar a Mazón, puesto que un juez instructor tiene la posibilidad de elevar una exposición razonada las veces que quiera.

Eso sí, si lo vuelve a hacer tendrá que fundamentarlo en el hallazgo de nuevos hechos que sustenten los indicios de criminalidad.

En el caso de que la causa regrese al juzgado, la magistrada podrá seguir instruyendo y decidir más adelante -por ejemplo, de cara al final de investigación- qué hace con el expresidente de la Generalitat.

Si el TSJCV sí considera, al igual que la jueza, que existen indicios reforzados contra Mazón, será el encargado de investigarlo. Podría asumir la causa sólo en lo relativo al expresidente de la Generalitat, aunque es posible que tuviera que asumirla al completo al tratarse de unos hechos muy conectados entre sí.