Tino Costa, exfutbolista del Valencia CF: "La gente se piensa que el fútbol es dinero, mujeres y 2 horas de entrenamientos"

Tres años le bastaron al exjugador Tino Costa para ser recordado por la afición valencianista. El argentino llegó en el verano del 2010 y se convirtió en una de las piezas clave del centro del campo che.

Ya como exfutbolista, el mediocentro ha repasado su trayectoria en una entrevista con Emilio Garrigues en el podcast 'De todo un poco', donde desmitificó la vida de los jugadores y reflexiona sobre los entresijos del deporte.

"La gente se piensa que el fútbol es dinero, mujeres y dos horas de entrenamientos al día, pero hay muchas cosas detrás", asegura el argentino.

Sin embargo, "en muchos casos", como el suyo, hay historias de supervivencia y superación detrás del éxito de un futbolista. Nacido en una familia de orígenes humildes, siempre tomó las decisiones de su carrera impulsado por asegurar el bienestar económico de sus seres queridos.

Costa recuerda cómo tuvo que empezar a trabajar a los 10 años para ayudar a sus padres. "La vida me hizo crecer antes de lo de lo previsto. A los 10 años salí a trabajar para ayudar a mis padres y hubo cosas de la vida que me hicieron crecer antes", explica.

En lo referente a su trayectoria profesional, Costa vivió tres etapas diferentes: el esfuerzo, la fama y el "hacer dinero". "La etapa del esfuerzo fue desde los equipos de abajo hasta llegar a Montpellier y la etapa del famoso que era la del Valencia", explica.

Fue en la etapa de "hacer dinero" cuando se produjo su traspaso al Spartak de Moscú, cuando abandonó la capital del Turia en el año 2013 donde, como él mismo dice, "era feliz".

"Lo tenía clarísimo, sabía que iba a perder ir a la selección argentina, la liga rusa era muy poco visible en ese momento con respecto a la liga española. Iba a perder en eso pero a nivel económico iba a ganar mucho; iba a tener muchas más posibilidades el día de mañana", apunta.

Costa admite sin tapujos que abandonó el Valencia, donde era feliz jugando la Champions League, sabiendo que perdería visibilidad internacional, pero priorizando un contrato que asegurase el futuro de su familia.

De hecho, para él, el club ruso fue el más importante de su carrera a nivel puramente económico. Sin embargo, a pesar de su sinceridad sobre la importancia de la estabilidad financiera personal, Costa se muestra muy crítico con la gestión de los clubes basada únicamente en el capital.

Para Tino Costa, el éxito definitivo no se mide en las vitrinas. Ante quienes le reprochan que "no ganó nada" a nivel de títulos, él responde considerándose un "ganador absoluto en la vida".

Lograr salir de la pobreza, comprar su casa, asegurar que sus padres vivan bien y renunciar a grandes contratos para cumplir el sueño de su padre jugando en San Lorenzo son sus verdaderos trofeos.

El Valencia CF

"No es solo dinero, hay que hacer y plantearse un proyecto real, ir de la mano con lo que la historia marca. Hoy en día no estamos a la altura de eso o de lo que prometieron en su momento". Crítico con la situación del Valencia CF, el centrocampista es uno de los últimos que militó en un club sin Peter Lim.

Comparando el Almería con el club che, Costa destaca que el Valencia CF es uno de los equipos más grandes del país y, por ende, soporta una exigencia, una presión y una "masa social" muchísimo mayores a las que rendir cuentas.

Para ilustrar de forma definitiva su descontento y su perspectiva sobre la crisis institucional del equipo, Costa respalda abiertamente las quejas de otro histórico del club: Santiago Cañizares.

El argentino asegura compartir la visión del exguardameta, afirmando que sus declaraciones y críticas públicas constituyen "el mejor resumen" para entender lo que verdaderamente está sucediendo con la gestión del Valencia CF en la actualidad.