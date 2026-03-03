La ADSCV convoca la décima edición de los Premios de Periodismo Sociosanitario para este año 2026

La Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana (ADSCV) ha abierto el plazo para presentar trabajos a la décima convocatoria de los Premios Periodismo Socio-Sanitario 2026, dotados con 1.500 euros para cada una de sus dos categorías: Mejor Trabajo Periodístico y Mejor Trayectoria.

La categoría Mejor Trabajo Periodístico distinguirá el mejor trabajo de prensa, radio o televisión, en cualquier formato del género informativo, publicado en medios impresos o digitales de la Comunitat Valenciana, en castellano o valenciano, hasta final de octubre del año de la convocatoria.

Los trabajos deberán abordar temas relacionados con el ámbito socio-sanitario y haberse difundido en cualquier medio de la Comunitat Valenciana.

Las candidaturas deberán remitirse por correo electrónico a la dirección de email de la Asociación, conforme a lo establecido en las bases oficiales del certamen.

La segunda categoría reconocerá la trayectoria profesional de un periodista o periodista de acreditada independencia y compromiso con el servicio público, cuya labor constituya un ejemplo destacado en el sector socio-sanitario y en el ámbito informativo de la salud.

Estos premios buscan "reconocer e incentivar la excelencia, la innovación y el rigor en el tratamiento de los hechos por parte de profesionales que trabajan y publican regularmente sobre asuntos socio-sanitarios en la Comunitat Valenciana, contribuyendo al fortalecimiento del periodismo especializado".

El jurado de esta décima edición estará integrado por cinco periodistas de acreditada experiencia y prestigio en la Comunitat Valenciana: Vicente Ordaz, Elvira Graullera y Adolfo Ibarra, junto a los premiados del pasado año.

En la edición anterior, la periodista valenciana Ana Gómez fue reconocida con el premio a la Mejor Trayectoria. Asimismo, la noticia de la delegación alicantina de la Agencia EFE fue distinguida con el galardón al Mejor Trabajo Periodístico.

El trabajo premiado, centrado en los retrasos detectados en niños afectados por covid-19 durante el embarazo, fue firmado por Antonio Martín y Pablo Miranzo, y resultó elegido entre los 16 trabajos presentados a la convocatoria correspondiente a 2025.

Para seleccionar el trabajo ganador, el jurado valorará el interés informativo, la calidad narrativa, la investigación propia, el rigor en el tratamiento de los hechos, la independencia, la originalidad y la contribución del trabajo al periodismo y a la sociedad.

El fallo del jurado y la gala de entrega de los galardones se celebrarán durante el mes de noviembre de 2026. Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en la página web oficial de la ADSCV.