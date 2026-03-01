Pérez Llorca hace balance de sus tres primeros meses como presidente: "bajada de impuestos, diálogo y 133 actos"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, hizo balance de sus primeros tres meses como jefe del Consell, con "133 actos" en los que "ha puesto el foco en la bajada de impuestos, el diálogo institucional y el futuro de jóvenes y familias".

"Estamos trabajando por y para los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, centrados en todas las acciones que pueden impulsar el desarrollo económico y social de nuestro territorio, enfocados completamente en sus vecinos y su bienestar", subrayó este domingo el jefe del Consell en un comunicado.

En este sentido, hizo alusión a la ampliación de las deducciones sociales del IRPF para las clases medias "gracias a la cual, un millón de personas podrán deducirse los gastos del dentista, gimnasio, enfermedades crónicas, entre otros, reafirmando así nuestro compromiso con una política fiscal justa".

De igual manera, hizo hincapié en la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para facilitar la transmisión de empresas familiares.

Para Pérez Llorca, la reforma fiscal del Consell garantiza "un sistema más equitativo, solidario y alineado con la realidad de las familias a través de una estrategia centrada en las rentas medias y bajas para que los ciudadanos vivan mejor".

Otro de los "pilares claves" para el presidente es el diálogo institucional que "derive en un beneficio directo para alicantinos, valencianos y castellonenses y garantice una mejora de su presente y futuro".

Reuniones

Así, desde Presidencia recuerdan que ha mantenido distintas reuniones con representantes de varias instituciones y asociaciones valencianas como los presidentes de las tres diputaciones provinciales, alcaldes, así como con entidades ligadas al territorio como AVA-Asaja o la Fundación Conexus, entre otras.

Entre ellas, destacaron las mantenidas con el Rey Felipe VI y con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al que Llorca presentó 100 acciones para la reconstrucción, de las que recordaron que solo aceptó tres.

Se trata de la exención de tributación a las ayudas concedidas por la Generalitat a los afectados por la dana, la inclusión del sector cerámico en el sistema de compensación de costes indirectos de CO2 y la Comisión Mixta para la reconstrucción y recuperación por los daños provocados por las inundaciones, cuya primera reunión se celebró el pasado mes de febrero.

Asimismo, Llorca remarcó el apoyo de la Generalitat a los más jóvenes. "Son nuestro futuro, por lo que tenemos que seguir desarrollando iniciativas que faciliten su arraigo y solucionen los distintos problemas a los que se enfrentan dentro del contexto social en el que nos encontramos", aseveró.

En esta línea, destacó el aumento en un 50% la dotación económica del programa de avales de vivienda del Institut Valencià de Finances hasta alcanzar los 30 millones de euros gracias al cual la Generalitat pasa de avalar hasta el 15% del precio de la vivienda a poder avalar hasta el 20%.

De esta manera, el beneficiario puede acceder a préstamos bancarios por hasta el 100% del valor del inmueble.

El mandatario autonómico puso en valor que "la educación es otro de los factores clave para el desarrollo de los jóvenes, por lo que es vital incentivar y favorecer su acceso a la misma".

Así, señaló la gratuidad del primer curso para aquellos alumnos que aprueben todas las asignaturas.

Vivienda

Respecto a la vivienda, Llorca consideró que "es una obligación moral y política actuar con determinación, firmeza, responsabilidad y realismo para garantizar estabilidad, arraigo e igualdad de oportunidades".

En este sentido, recordó las iniciativas llevadas a cabo por la Generalitat como el Plan Vive, las ayudas al alquiler, el Bono Joven o las subvenciones a ayuntamientos y particulares en el marco de los programas de Regeneración Urbana y Rehabilitación.

Finalmente, afirmó que se va a incluir una enmienda a la normativa actual para reforzar los controles en el reparto de Viviendas de Protección Pública, después de las denuncias sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de VPO en Alicante.