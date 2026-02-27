La jefa de prensa de Mazón asegura que "no sabía dónde estaba" el 'president' el 29-O: "Pensé que estaba informado"

La jueza de la dana continúa con las declaraciones de las personas más cercanas al expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, con la testifical de Maite Gómez, su jefa de prensa durante su etapa al frente de la Administración valenciana.

En su declaración ante la magistrada, Gómez ha asegurado que no conocía el paradero del expresident durante la tarde de la dana, cuando se encontraba en El Ventorro. "No sabía dónde estaba el president esa tarde", ha afirmado.

La jefa de prensa ha explicado que estuvo toda la mañana del 29-O con Mazón y que el expresident leyó durante esa misma mañana una información sobre la emergencia. Por la tarde, ella abandonó el Palau de la Generalitat a las 17:30 horas, donde se encontraba trabajando.

Posteriormente, en las horas más críticas de la Emergencia, avisan a Gómez para que acuda de vuelta al Palau. "Me avisan de Presidencia para que vaya al Palau para ir a L'Eliana sobre las 19:45", explica.

Sin embargo, ella "no conoce el motivo" y "da por supuesto que también va el president". Justo cuando se sube al coche, que la recoge en Torres de Serranos, suena el Es-Alert, a las 20:11 horas de la tarde.

"También dije que no mandaran la agenda a los medios y anularan los billetes para el día siguiente para el acto de Madrid. Supongo que no tomaríamos el tren de las 6 de la mañana, dado que íbamos en ese momento a L'Eliana". Una decisión que toma "por sí misma", ha explicado.

La jefa de prensa, durante todo el tiempo que estuvo con Mazón, asegura que no escuchó ninguna llamada vinculada con la emergencia durante la jornada.

Además, Gómez no informó de las noticias que recibió en su teléfono móvil. "Entendía que Mazón estaba informado de la emergencia", ha afirmado.

Cabe recordar que, en un primer momento, la Generalitat Valenciana detalló que el expresident Mazón estuvo toda la tarde, desde las 17:00 horas, trabajando en el Palau de la Generalitat.

Sin embargo, la jefa de prensa del anterior jefe del Consell ha reconocido que "solo" coincidió con Mazón cuando se subió al coche para ir a L'Eliana, en dirección al Cecopi, donde llegó a las 20:28 horas.

En las últimas jornadas de declaraciones, los escoltas situaron la llegada de Mazón al Palau de la Generalitat sobre las 19:50, ya que, según afirmaron, estuvo unos diez minutos dentro del Palau. Además, uno de sus asesores, Josep Lanuza, declaró que el expresident llegó sobre las 19:30 horas.