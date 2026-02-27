El Gobierno valenciano cesa a dos altos cargos de la Conselleria de Emergencias para zanjar la crisis interna

El pleno del Consell ha aprobado este viernes el cese de la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez, y del director general de Emergencias, Raúl Quílez.

Dos bajas que quedaron pendientes de formalizar la semana pasada tras varios días de crisis en el seno de la Conselleria de Emergencias que dirige Juan Carlos Valderrama.

Según otras fuentes del Ejecutivo, a principios de la semana pasada, Quílez pidió que lo cesaran y dejar de acudir a su puesto de trabajo. Una circunstancia que no agradó en el seno del Gobierno, que instaron a que siguiera acudiendo a la Conselleria hasta formalizarse su salida el viernes.

Ante esto, el alto cargo aceleró su salida y decidió renunciar el jueves. Sin embargo, su baja no se ha formalizado hasta este viernes, una semana después.

Diversas voces apuntan a que un choque con el conseller en la gestión de las emergencias de los últimos días habría motivado su dimisión. La toma de decisiones, al parecer, no estaba siendo demasiado ágil, lo que había llevado a cierta inoperatividad en el seno de este departamento.

A este escenario se sumaba otra vacante: la secretaria autonómica, que a su vez es mujer de Quílez, se encontraba de baja médica, según fuentes de la Generalitat. Lo que suponía que este departamento contara, de facto, con dos grandes ausencias de altos cargos a los mandos de la gestión de emergencias.

Este viernes el Consell ha formalizado la salida de las dos y ha nombrado en su lugar a Fernando Las Heras como secretario autonómico y Miriam Gil Pascual como directora general de Emergencias.

Junto a estos, el Gobierno valenciano también ha aprobado el nombramiento de Trinidad Ortiz Gómez como directora general de Innovación y Transformación Urbana en la Conselleria de Vivienda.

Quílez acudió a declarar hace poco como testigo en la causa de la dana. El que fuera gerente de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) se definió ante la jueza como un "convidado de piedra" en el Cecopi de aquel 29 de octubre de 2024.

También señaló que se quedó "en shock" cuando se informó de que la presa de Forata podía ser un escenario similar a Tous en 1982.

Quílez también admitió ante la magistrada en su declaración que no comunicó la existencia de los famosos vídeos del Cecopi que Emergencias tuvo finalmente que acabar aportando al juzgado de Catarroja.