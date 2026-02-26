El PSOE valenciano 'silencia' a su portavoz para que Diana Morant protagonice la ofensiva contra Mazón por la dana

El PSPV decidió este miércoles 'silenciar' a su portavoz en Les Corts, José Muñoz, y cederle esta responsabilidad a la secretaria general del partido, Diana Morant, para que esta valorase las novedades judiciales de la causa de la dana que estrechan el cerco sobre el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón.

Cabe recordar que la jueza de Catarroja acordó este martes elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la exposición razonada contra el ex jefe del Consell por su responsabilidad penal en la gestión del día de la tragedia.

Un avance en la investigación al que los socialistas ya reaccionaron a través de sus redes sociales, pero sobre la que también se quisieron pronunciar este miércoles en el parlamento valenciano aprovechando la rueda de prensa que estaba convocada tras la Junta de Portavoces.

La sorpresa llegó cuando, en el turno de los socialistas, anunciaron que Muñoz no atendería a la prensa en ese momento como suele hacer habitualmente. En su lugar, lo haría unos minutos más tarde la ministra de Ciencia y Universidades al finalizar la rueda de prensa.

Sería Morant, por tanto, quien hablase por el PSPV. Pero no se pronunciaría, eso sí, sobre ninguna cuestión de las que se debatió en la Junta, pues al no ser diputada de este parlamento y tampoco portavoz, no estuvo presente en esa reunión.

En su lugar, Morant, que citó a los medios en el patio ficus de la cámara autonómica porque tampoco puede hacer uso de las instalaciones al no ser miembro de esta, anunció que el grupo parlamentario había presentado una iniciativa en Les Corts para exigirle Juanfran Pérez Llorca que le pida el acta a Mazón y lo expulse del PP.

De esta manera, confirmaba que ya ejerce de facto de portavoz de su grupo. Pues no solo valoró la actualidad política -la exposición razonada de la jueza de la dana-, sino que también dio a conocer una proposición no de ley registrada por el PSPV en el parlamento, algo que como viene siendo habitual anuncian los síndics.

La intervención de Morant, líder de los socialistas valencianos y candidata a la Presidencia de la Generalitat en 2027, sorprendió especialmente al PP, cuyo portavoz, Nando Pastor, la acusó de "chafar la guitarra" a José Muñoz y de "cobrar como ministra pero actuar como candidata, o como dios sabe qué".

"Sé que son muchísimos ministros, pero algo tendrá de trabajo y de responsabilidad hoy en Madrid Diana Morant, que debería trabajar en lo que cobra y no hacer las funciones de síndica del PSPV, porque no lo es, ni de secretaria general del PSPV porque para eso tiene los fines de semana", dijo el diputado popular.

"A nosotros no nos importa, pero imaginamos que a José Muñoz sí le importará que venga a usurparle las funciones y competencias como portavoz. Algo tendrá que hacer en Madrid, no venir aquí a hacer unas declaraciones", concluyó Pastor.

Lo cierto es que Morant vive a caballo entre Valencia y Madrid. Asiste a la capital para participar en el Consejo de Ministros y atender su agenda ministerial, pero vuelve a la autonomía varios días a la semana para valorar los temas de actualidad política.

En especial, los que afectan al PP, que es quien gobierna, al expresident Carlos Mazón o al actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca.

Sin embargo, a diferencia de esta ocasión, las convocatorias siempre se hacen en la sede del partido y no en Les Corts Valencianes, donde se encontraba concentrada la prensa por la Junta de Portavoces que ordenó el pleno de la próxima semana.

Al ser preguntada por las declaraciones de Pastor y por si había "suplantado" a Muñoz, la ministra recalcó que en la Comunitat "está pasando algo muy grave, aunque el PP intente hacer chascarrillos y venir con sus chistes malos".

"Lo que le debería de preocupar, igual que nos preocupa a todos los valencianos, es que tenemos sentado como diputado y aforado a un expresidente de la Generalitat del Partido Popular que está apuntado por una jueza como posible responsable de la negligencia que causó 230 muertes", zanjó.