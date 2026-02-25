Nueva línea de autobús de la EMT en Valencia: conectará el barrio de Sociópolis con el centro a partir del 9 de marzo

Valencia tendrá una nueva línea de autobús. Será la 59 y conectará Sociópolis, en la pedanía de La Torre, directamente con el hospital Doctor Peset, con el centro de la ciudad y con los distritos de Jesús y Patraix.

La nueva línea de la EMT comenzará a funcionar el próximo 9 de marzo con cinco autobuses. La frecuencia de paso será de 18 a 21 minutos.

Así lo avanzó este miércoles la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que celebró que con este nuevo recorrido se "pondrá fin a la falta de conectividad de los vecinos de Sociópolis tras muchos años sin respuestas".

La nueva línea reforzará el recorrido de la Línea 9 entre València y La Torre, haciendo uso de las mismas paradas, pero se desviará en la pedanía para dar servicio al interior de Sociópolis, por la Carretera d'Alba y la calle de Ignacio Hernández Hervás.

El final de recorrido se sitúa en la zona sureste de Sociópolis, en la zona próxima a la CV 407, donde se inicia de nuevo el recorrido inverso de vuelta hacia la capital.

En total son siete nuevas paradas para los vecinos, tres por sentido: dos en la Carretera d'Alba y una tercera en la calle de Ignacio Hernández Hervás; y, además, otra más, de final de recorrido, junto a la CV-407.

La primera edil aseguró que el objetivo es lograr una frecuencia de 10 minutos, con la creación de la futura línea circular (C59), que unirá el centro y las pedanías de Castellar-l'Oliveral, Forn d'Alcedo y La Torre.

"Este es el primer paso para la línea circular C-59, cumpliendo así una reivindicación que, además de ser histórica, ha llegado con muchísima más fuerza después de los episodios sufridos en la dana", destacó la primera edil.

Nueva flota

La alcaldesa se pronunció así durante la presentación de la nueva flota de autobuses municipales. La EMT incorporará a partir de esta semana 26 nuevos vehículos eléctricos e híbridos a su flota.

Se sumarán a los 31 híbridos articulados que llegaron el año pasado y permitirán duplicar el número de buses que funcionan con la carga almacenada en baterías recargables que circulan actualmente por la ciudad.

Catalá, acompañada por el edil de Movilidad y presidente de la EMT, Jesús Carbonell, afirmó que "suponen una evidente mejora en la calidad ambiental de la ciudad".

La responsable municipal anunció que en los próximos dos años se prevé la llegada de otros 94 autobuses eléctricos, lo que hará un total de 120. Actualmente, circulan por la ciudad 22 autobuses eléctricos.

"Cuando en 2023 llegamos al Ayuntamiento, la flota de la EMT tenía vehículos muy antiguos y solo el 60% eran limpios, es decir, híbridos o eléctricos", afirmó.

En este sentido, subrayó que el plan estratégico contempla la compra de 222 autobuses por un importe de 118 millones.