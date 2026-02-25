Muere de un infarto el técnico del 112 que validó el mensaje ES-Alert la tarde de la dana del 29 de octubre en Valencia

El técnico del 112 que el día de la dana validó el envío del mensaje ES-Alert falleció este martes de un infarto.

Se trata de la conocida alerta que llegó a la población a las 20.11 horas del 29 de octubre de 2024 ante la dana.

El profesional declaró en su momento como testigo en la causa de la dana, aunque fuentes conocedoras del caso apuntan a que su muerte no está relacionada con la causa judicial.

Miguel Moya, el técnico fallecido, perdió la vida la noche del pasado martes a causa de un infarto, una fatal noticia que ha generado una profunda tristeza en toda la plantilla de Emergencias.

El fallecimiento, adelantado por el diario Las Provincias y confirmado por EL ESPAÑOL, llega 16 meses después de la dana.

Pero las fuentes contrastadas por este diario no relacionan este episodio cardíaco con el procedimiento de la dana.

Moya declaró el pasado 15 de mayo como testigo ante la jueza de la dana. Durante su intervención explicó que a las 18.36 horas lo llamó el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, diciéndole que pensaban mandar un mensaje.

El técnico detalló que a las 18.57 el jefe de Análisis (su superior) le confirmó que se enviaba la alerta a la población, según fuentes conocedoras del testimonio.

Ese primer mensaje que se planteó era el relativo al riesgo de colapso de la presa Forata, según han apuntado los técnicos hasta el momento. Posteriormente, el que se mandó a las 20.11 se amplió a toda la provincia de Valencia tras un debate en el Cecopi.

Entre esas horas, las 18.00 y las 19.00, el Cecopi se encontraba desconectado telemáticamente y sólo reunido de forma presencial. Es el periodo de tiempo en el que, al parecer, se comenzó a tratar todo lo relativo a la alerta.

A las 20.08 horas recibió una llamada de Suárez, de dos segundos, y se cortó. Luego éste le volvió a llamar en una conversación que se prolongó dos minutos y 35 segundos. "Había dos mensajes y cuando me llamó había que rechazar uno que no se iba a mandar a la población", ha afirmado. Cree que el rechazo era por un problema de idioma.

Así, rechazó el mensaje indicado y el otro lo leyó, verificó que el contenido se correspondía, preguntó el identificador y la geografía y le dio al botón de validar. "Durante la conversación, me sonó. El sistema marcó que se había enviado a las 20.11.08", dijo, para exponer que la validación la hizo desde casa.

El validador comentó que teletrabajó por la tarde de ese 29 de octubre y que desde las 4.00 de la mañana de aquella jornada ya había problemas en la red telefónica que afectaron a los circuitos del 112 por temas meteorológicos.

Así, mencionó los problemas de audio en las llamadas (concretamente, los ha cifrado en alrededor del 10% de las llamadas) hasta el día 31.