Los tres escenarios que se abren tras la petición de imputación de Mazón y condicionan la estrategia de Pérez Llorca

La petición de la jueza de la dana de imputar a Carlos Mazón dirigida al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) abre tres posibles escenarios a lo largo de las próximas semanas.

La magistrada, que elevó este martes su exposición razonada, atribuye al expresidente de la Generalitat -aforado al mantener el acta de diputado- un delito de comisión por omisión y ve en su actuación una "inactividad negligente".

Ahora, el TSJCV deberá decidir qué hacer. Una posibilidad es que, al igual que la instructora, vea indicios de delito en la actuación de Mazón.

Si esto ocurre, lo lógico es que lo cite a declarar como investigado. A continuación, podría asumir la totalidad de la causa, pues en este procedimiento las actuaciones de Mazón, la exconsellera Salomé Pradas y el que fuera su número dos, Emilio Argüeso, están muy relacionadas.

Otra opción es que el TSJCV rechazara investigar a Mazón al no apreciar indicios sólidos de delito contra él. Esto ocurriría en el caso de que no concluyera, como sí considera la jueza, que su actuación agravó las 230 muertes.

Y, por último, podría ocurrir -algo común y que ha sucedido en diversas grandes causas- que el TSJCV ordenara a la magistrada continuar con la instrucción para que, una vez finalizada, le volviera a elevar la exposición razonada contra Mazón con todas las indagaciones practicadas.

La resolución de la jueza de la dana ha abierto el debate entre los juristas consultados por este periódico, aunque hay varios puntos en común.

Omisión culposa

El magistrado Joaquim Bosch; el diputado del PP y expresidente de la Audiencia Provincial de Valencia Fernando de Rosa; así como otras fuentes jurídicas consultadas coinciden en que la expresión "inactividad negligente" es equivalente a la omisión culposa.

Es decir, que alguien, en una posición de garante, tiene la responsabilidad de actuar y no lo hace, y esa conducta provoca un daño evitable.

En este punto, también coinciden todos, debe haber elementos claros que presuntamente obligaran a Mazón a actuar. La jueza cita, por ejemplo, la información con la que contaba.

"La clave está en considerar o descartar que fuera negligente esa inacción y la relación de causalidad en las consecuencias que tuvo esa supuesta negligencia. Una persona puede actuar si tiene todos los datos, pero debe quedar claro que los tenía", explica Bosch.

"Si la defensa de Salomé Pradas y Emilio Argüeso ya se ha sustentado en acreditar que carecían de la información para la toma de decisiones, en el caso de Mazón se suma la complejidad de acreditar que existió una inacción negligente en sus competencias fuera del Cecopi que pudieron agravar la tragedia", añade.

Causalidad

Otras fuentes jurídicas lanzan más preguntas al aire: "¿Ha hecho Mazón una inactividad clara o por desconocimiento? Aunque fuera garante, ¿tenía información, competencia y medios conocidos para actuar sobre este desastre?".

A juicio de estas mismas fuentes, la causalidad "no es coherente" y resulta "exagerada". Además, creen que la valoración de su larga estancia en el restaurante "es una hipérbole que no parece admisible".

Por contra, Bosch sí señala que la exposición razonada "es correcta desde perspectiva jurídica abstracta" y ahora deberá analizar el TSJCV si Mazón realmente tenía información y recursos para actuar de una manera determinada.

Fernando de Rosa ve el mayor problema en el "nexo de causalidad" porque, bajo su punto de vista, no se produce debido a que el expresidente de la Generalitat no era miembro del Cecopi.

"Al carecer de competencias directas, la hipotética intervención de Mazón se queda en el campo de la suposición. Es una mera hipótesis lo que habría ocurrido con su participación, al no formar parte del organismo que gestionó la emergencia.

Lo veo muy flojo jurídicamente para defender una imputación. Con el mismo argumento jurídico se podría atribuir a Sánchez inactividad negligente al no convocar antes el Consejo de Seguridad Nacional, por ejemplo", argumenta.

El debate interno

En cualquier caso, habrá que esperar a los pasos del TSJCV, que también condicionará la estrategia del PPCV y del actual líder del Gobierno valenciano, Juanfran Pérez Llorca, quien esperará para decidir sobre el acta.

Parece evidente que si los magistrados no ven indicios contra Mazón y rechazan actuar contra él, éste dimita como diputado al no necesitar ya el aforamiento.

Si lo imputan, se iniciará previsiblemente un debate interno en el partido. Los estatutos permiten una suspensión de militancia, lo que conllevaría que pasara al grupo mixto. Una situación que seguramente nadie desee. Aun así, Mazón podría dejar el acta voluntariamente.

La parte 'positiva' de estos dos escenarios es que serían los más rápidos. Tanto para el expresidente como para Pérez Llorca. La situación sobre el acta de Mazón se resolvería en cuestión de semanas y éste encararía su futuro judicial de manera más clara.

El tercer escenario -que el TSJCV ordenara a la jueza seguir con la instrucción y elevar la exposición razonada al final- sería el que más dilataría en el tiempo toda la situación de Mazón y el que más incómodo resultaría para Pérez Llorca y el PPCV. Varios meses más de investigación supone arrastrar el asunto a precampaña electoral.