La defensa de Mazón frente a las tres acusaciones de la jueza: ni coordinó su Gobierno, ni suplió a Pradas ni frenó el Es-Alert

"Carlos Mazón ni dio instrucciones a su Gobierno la tarde-noche de la dana, ni suplió en sus funciones a su entonces consellera Salomé Pradas en la gestión de la emergencia, ni frenó el envío del Es-Alert a la población". Estos fueron los tres argumentos esgrimidos a EL ESPAÑOL por el entorno del expresidente, "los mismos que ha defendido en reiteradas ocasiones".

Él rehusó este martes realizar declaraciones al respecto, si bien reiteró a sus allegados su respuesta a los principales argumentos esgrimidos por la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que le atribuye en su exposición razonada, en la que pide al TSJCV su imputación, una "inactividad negligente" de consecuencias letales en las inundaciones que se cobraron 230 vidas.

La omisión en la coordinación del Gobierno valenciano que aprecia la jueza, según el entorno de Mazón, "se basa en que la magistrada le preguntó a varias Consellerías qué instrucciones le dio la Consellería de Emergencias a sus departamentos aquel día". "La respuesta fue que no les pidió nada", exponen.

Todo ello, "obviando el hecho de que en el propio razonamiento la jueza reconoce que la competencia es de la consellería (pregunta por Emergencias, no por Presidencia), ignora completamente que aquel martes había Pleno del Consell, y no establece qué significa coordinar (¿suplir las funciones que cada uno tiene que cumplir por ley?)".

"Y, lo más importante, obvia que lo que se está investigando son las muertes y las lesiones, cuya única consellería competente es Emergencias. No se ha interrogado a ni un solo conseller para saber si hubo coordinación o no, pero eso ya es lo de menos", lamentan.

Suplir a Pradas

Respecto a que supliera en sus funciones a Salomé Pradas, el entorno de Mazón afirma que "el propio auto reconoce que Salomé Pradas no tenía información de lo que estaba sucediendo en el Poyo, aunque la jueza lo achaca a una 'grosera negligencia' por su parte, porque cree que es ella, la consellera, la que tenía que haberse informado del desbordamiento".

"El hecho objetivo es que reconoce que Salomé no lo sabía, y si la responsable encargada de la gestión de la Emergencia no sabía que el Poyo se estaba desbordando, ¿cómo iba a saber Mazón que debía tomar el mando por una supuesta inacción que no sabía que existía?", agregan.

Carlos Mazón, en el Palau de la Generalitat Valenciana, en una imagen de archivo. Vicent Bosch

Esa tarde, continúan, "el Cecopi estaba convocado, la UME desplegada y todas las agencias trabajando con sus representantes legales".

"Nadie, nunca, le dijo jamás que hubiera parálisis o falta de decisión en nada. Todo esto son argumentos casi políticos, porque en materia de Derecho Penal se simplifica todo mucho: no se puede imputar por omisión a quien no tiene el deber legal de actuar. Y el presidente de la Generalitat no lo tiene", manifiestan.

El Es-Alert

Por último, en lo que respecta a supuesta "interferencia" de Mazón, afirman que esta está "basada en que su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, le dice a las 19:54 horas a Salomé Pradas que no confine, lo que la jueza interpreta como una instrucción de Mazón que interfiere en el Es-Alert… que es un mensaje que se recibe en los móviles a las 20:11 horas".

"El problema de esta tesis es que, según todos los testigos y los técnicos que han declarado, el mensaje ya estaba metido en la plataforma en los términos en los que se envió a las 19:50 horas. ¿Cómo puede interferir un mensaje de José Manuel Cuenca a las 19:54 horas en un Es-Alert que ya está oficialmente transcrito en la plataforma a las 19:50 horas en los mismos términos en los que salió solo unos minutos después, sin que medie ni un solo cambio?", se preguntan.

"Esto qué es, ¿tentativa de influencia no consumada? Si la influencia supuesta no se consuma, entonces no tiene relación alguna, ni positiva ni negativa, con las muertes y, por ende, queda fuera del procedimiento", interpretan.

Contra la instructora

Las fuentes consultadas cargaron con dureza contra la instrucción del caso. "Desde hace cuatro meses la jueza lleva investigando a Mazón de forma directa sin tener competencia para ello. Ha citado a todo su entorno, ha tenido a Feijóo declarando durante cinco horas, a Juanfran Pérez Llorca, a sus escoltas, a su chófer", desgranaron.

"Este miércoles declara su Director General de Comunicación y el viernes su jefa de prensa. Además, le pidió a su chófer su factura de teléfono para ver a qué hora le llamaron para ir al Cecopi", añadieron.

"¿Por qué de repente hoy, en plena semana de instrucción y de práctica de diligencias, de repente eleva la memoria razonada sin ni siquiera esperar al lunes? Aunque solo fuera para tomar declaración a su jefa de prensa, que estuvo con él en el Cecopi, y tener en cuenta lo que dice", se preguntan.

Al respecto, consideran que "el único motivo objetivo es que este martes la prensa ha destapado los audios que prueban que su marido participó en la instrucción".

"Teme que la querella que han presentado las víctimas ante el TSJ en su contra pueda anular la causa. Y, como bomba de humo para evitar el bochorno mediático, eleva de repente una exposición razonada sin ningún tipo de base", aseveran sobre la instructora.

"Era evidente que su único objetivo con esta instrucción, en la que no se ha llamado a declarar a Teresa Ribera pero sí a Feijóo era culpar a Mazón", aseveran. "Pero no deja de ser desolador que algo tan gravísimo como elevar una exposición razonada se utilice para tapar la propia negligencia de su instrucción y la de su marido", concluyen.