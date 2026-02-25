Un alto cargo del Gobierno valenciano asegura que Mazón tenía "tono de trabajo" la tarde de la dana: "Igual que Pradas"

El director general de Comunicación y Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana, Paco González, ha indicado a la jueza de la dana que en sus conversaciones con el expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tenía "tono de trabajo", "igual" que la exconsellera Salomé Pradas.

Así lo ha afirmado ante la jueza que instruye la causa de la dana, ante quien también ha explicado que el día de la dana habló con Pradas sobre las 11 horas, "seguramente" para recabar información para la rueda de prensa de la entonces portavoz del Gobierno valenciano.

Preguntado por si se habló de la dana, ha dicho que "se hizo un repaso de incidencias y se seguía apelando a la precaución".

Volvió a hablar con Pradas a las 18.26 horas y la exconsellera le comentó que se estaban empezando a esparcir bulos en redes sociales y le pidió que se pusiera en contacto con la televisión pública para que transmitiera las informaciones oficiales del '112'.

"Se pretendía apelar a la precaución de la ciudadanía y para que no se confiara en bulos. Llamé a la televisión valenciana y no pusieron ningún problema", ha agregado.

En cuanto a las conversaciones con el expresident durante las horas más críticas de la emergencia, cuando todavía se encontraba en El Ventorro, el testigo asegura que "había un tono de trabajo".

"Hay un tono de trabajo, de responsabilidad, de estar encima de las cosas. En ese momento, a las 18:48, no me dijo dónde estaba. Su tono era "de trabajo" igual que el de la consellera", ha afirmado ante la magistrada.

Sobre el contenido de las comunicaciones, expresa que "suponía que Mazón conocía la situación". "Cuando hablo con Mazón de visitar Utiel al día siguiente doy por hecho que ambos conocíamos la situación en Utiel. Lo daba por supuesto. Aunque no hablamos expresamente de esa situación. Yo no informé de esa situación, entiendo que le informó la consellera", ha apuntado.

Rechaza la suspensión

La jueza también ha rechazado este miércoles suspender la declaración de González hasta que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana decida sobre la imputación del expresident.

La letrada que representa a Argüeso ha protestado por entender que la declaración de González versa sobre terceras personas ajenas a la causa, en alusión a Mazón, cuya imputación planteó ayer la jueza al alto tribunal valenciano.

La petición, sin embargo, no ha sido atendida, y la declaración de este alto cargo se está celebrando con normalidad en el juzgado de Catarroja, han informado fuentes de la causa.