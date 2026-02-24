El Ayuntamiento exige a la constructora que justifique si cumple las bases de la permuta denunciada por el PSPV

Imagen del edificio de 39 viviendas adquirido por el Ayuntamiento de Valencia, en el barrio de Patraix. EE

El Ayuntamiento de Valencia ha exigido a la constructora Domio que justifique si cumple las bases de la permuta de solares para la construcción de viviendas de protección pública denunciada por el PSPV.

Los socialistas han anunciado que llevarán esta operación a la Fiscalía al considerarla "irregular" por incumplir el requisito de no haber comercializado estas 39 viviendas en el edificio de la avenida José Roca Coll, en Patraix.

Además, en el pleno municipal de este martes, señalaron a una abogada de la Generalitat, nombrada durante el gobierno del PP, como apoderada de la empresa beneficiaria de esta permuta.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, que ha defendido en varias ocasiones la permuta, anunció que han enviado este requerimiento a la empresa para justificar la validez de la declaración responsable en la que aseguraban que no existían derechos sobre estas viviendas que tenían que entregar al Ayuntamiento a cambio de los solares.

Posteriormente serán los servicios jurídicos municipales los que determinarán si se ajusta o no a las bases del proceso, según afirmó Giner, que añadió que "si no cumple, habrá que demandar a la empresa".

Por su parte, el portavoz socialista, Borja Sanjuán, exigió a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, que iniciara el expediente de revisión para anular la operación.

El socialista señaló a una funcionaria de la Generalitat Valenciana nombrada como abogada coordinadora en diciembre de 2023 por el Consell de Carlos Mazón como apoderada de Inversiones Montelimar, propiedad de Domio Habitat.

Además, aseguró que esta abogada fue compañera del concejal José Marí Olano, quien reconoció que la conocía, pero negó algún tipo de relación con la permuta. "Ha perdido usted el norte", le dijo a Sanjuán.

La permuta

En octubre de 2025 la Junta de Gobierno Local aprobó adjudicar la permuta de suelo municipal para construir 250 viviendas y 1,7 millones de euros a cambio de un edificio construido en Patraix con 39 VPP a la mercantil Domio Desarrollos II.

Uno de los requisitos para poder resultar adjudicataria de esta permuta era que no se hubiesen comercializado las viviendas, una circunstancia que el PSPV denunció que no se cumplía.

La promotora había firmado contratos de prerreserva con 39 familias, que habían incluso abonado 1.000 euros.

Varios de los afectados trasladaron en julio de 2024 al Ayuntamiento de Valencia sus sospechas de que la empresa quería rescindir el contrato de manera unilateral.

La empresa presentó en julio de 2025 una declaración responsable asegurando que cumplía todos los requisitos.

"En el momento de la adjudicación, la empresa acreditó que no existían acuerdos de venta. Ahora les hemos requerido para que lo justifiquen y un informe jurídico lo avalará", defendió Giner.

Las viviendas

El concejal de Urbanismo aseguró que estas viviendas protegidas que el Ayuntamiento adquiere mediante dicha permuta se destinarán a colectivos vulnerables.

"Ese edificio va a ir destinado a personas víctimas de la violencia de género, a familias monoparentales, a personas que han sido víctimas de algún proceso de desahucio", subrayó.

El Ayuntamiento de Valencia adquirirá estas 39 viviendas a cambio de cuatro solares municipales valorados en 7,98 millones de euros en los que la empresa debe levantar otras 206 VPP a precios tasados, lo que suma un total de 245 viviendas protegidas derivadas de esta operación.