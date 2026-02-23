La familia detenida por apuñalar a su vecino en Valencia pasa el miércoles a disposición judicial

La familia detenida por la muerte a puñaladas de un vecino en el barrio valenciano de Benimàmet este domingo pasará a disposición judicial previsiblemente este miércoles, según han informado a Efe fuentes policiales.

El crimen se produjo sobre las 15:35 horas del pasado domingo. El servicio 112 de la Generalitat recibió la llamada de una vecina que advertía de una fuerte pelea entre dos hombres, en la calle Gavarda.

Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local acudieron de inmediato al lugar y se encontraron una escena dantesca: el cuerpo sin vida de la víctima de 59 años yacía en la cocina, mientras que el presunto agresor permanecía en el salón todavía manchado de sangre.

Una unidad del SAMU, que se desplazó a la vivienda para asistir a un herido por arma blanca, únicamente pudo confirmar el fallecimiento de un hombre de 59 años, según informó el CICU.

Según la Policía Nacional, el detenido es hombre de nacionalidad rumana, de 35 años, y el fallecido es español.

Agentes de Homicidios y de la Policía Científica acudieron al lugar del crimen para recabar pruebas y llevar a cabo las investigaciones.

Medidas de seguridad

Los vecinos de este barrio al norte de la ciudad y pegado al municipio de Paterna llevan años reclamando mayores medidas de seguridad por ser víctimas de numerosos robos entre 2021 y 2022.

A la instalación de más cámaras de tráfico con las que vigilar la zona durante 2024 se sumó la creación en 2025 de un subretén de la Policía Local.