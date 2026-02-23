Agente de Policía Nacional junto a furgón policial en Valencia, imagen de archivo. Jefatura

La familia detenida por apuñalar a su vecino en Valencia pasa el miércoles a disposición judicial

El presunto agresor fue detenido acusado de homicidio con arma blanca. En la operación también fueron arrestados sus padres. 

La familia detenida por la muerte a puñaladas de un vecino en el barrio valenciano de Benimàmet este domingo pasará a disposición judicial previsiblemente este miércoles, según han informado a Efe fuentes policiales.

El crimen se produjo sobre las 15:35 horas del pasado domingo. El servicio 112 de la Generalitat recibió la llamada de una vecina que advertía de una fuerte pelea entre dos hombres, en la calle Gavarda.

Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local acudieron de inmediato al lugar y se encontraron una escena dantesca: el cuerpo sin vida de la víctima de 59 años yacía en la cocina, mientras que el presunto agresor permanecía en el salón todavía manchado de sangre.

El hombre fue detenido acusado de homicidio con arma blanca. En la operación también fueron arrestados el padre y la madre del agresor, quienes se encontraban en la casa en el momento de los hechos, según confirmaron fuentes de la Policía Nacional a EL ESPAÑOL.

La investigación, liderada por el grupo de Homicidios y la Policía Científica, trata ahora de esclarecer el grado de implicación de los padres del detenido.

Aunque el ataque mortal se atribuye inicialmente al hijo, los progenitores han sido arrestados ante los indicios de que podrían haber participado de alguna forma en la agresión o en el desarrollo de la disputa.

Se desconoce la razón por la que el hombre de 59 años se encontraba en el piso del presunto autor del crimen y desde cuándo estaba en él.

Una unidad del SAMU, que se desplazó a la vivienda para asistir a un herido por arma blanca, únicamente pudo confirmar el fallecimiento de un hombre de 59 años, según informó el CICU.

Según la Policía Nacional, el detenido es hombre de nacionalidad rumana, de 35 años, y el fallecido es español.

Agentes de Homicidios y de la Policía Científica acudieron al lugar del crimen para recabar pruebas y llevar a cabo las investigaciones.

Medidas de seguridad

Los vecinos de este barrio al norte de la ciudad y pegado al municipio de Paterna llevan años reclamando mayores medidas de seguridad por ser víctimas de numerosos robos entre 2021 y 2022.

A la instalación de más cámaras de tráfico con las que vigilar la zona durante 2024 se sumó la creación en 2025 de un subretén de la Policía Local.