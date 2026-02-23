Camps presenta una encuesta que lo sitúa como ganador del congreso del PPCV frente a Llorca y Catalá

Francisco Camps continúa en su carrera por tratar de liderar el Partido Popular en la Comunitat. El expresident de la Generalitat Valenciana ha presentado una encuesta encargada por él que lo posiciona como hipotético ganador del congreso regional del PPCV.

Según los resultados, Camps se posicionaría por encima del actual president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca y de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

Encuesta que le ha servido para exigir que se convoque "cuanto antes" el congreso de cara a la campaña de las próximas elecciones autonómicas.

En la comparecencia en la que ha presentado la encuesta encargada por él a NC Report sobre la situación política de la Comunitat y las perspectivas del PPCV, se ha erigido como el único militante "capaz de parar la sangría de votos" a Vox y volver a ganar por mayoría absoluta.

Además, ha sostenido que todo aquel dirigente del PP valenciano que no crea que pueda ganar por mayoría absoluta "debe dar un paso atrás".

En la rueda de prensa, el expresident ha reiterado, como lleva haciendo en los últimos meses, en que se debe convocar el congreso del PPCV porque han cambiado los dirigentes desde la salida de Mazón.

Un congreso que ha vuelto a exigir que se celebre con la fórmula de "un militante, un voto" para lograr con la máxima participación posible, con el objetivo de que hasta 50.000 militantes participen.

Según la encuesta, realizada a partir 1.500 entrevistas a ciudadanos entre el 2 y el 18 de febrero, Camps sería el "más capaz de revitalizar al PPCV" y de movilizar a militantes y afiliados frente a Llorca y Catalá, así como también el que más podría "atraer" a votantes de Vox.

Con respecto al partido de Santiago Abascal, al que no ha nombrado durante su comparecencia, y la fuga de votantes del PP, Camps ha defendido que los 'populares' deben ser capaces de volver a aglutinar a la derecha.

Ha criticado, sobre la formación, que "estamos frente a otro movimiento electoral del que no conocemos ni su estructura, ni sus líderes territoriales, ni su programa".

"No sabemos nada, es increíble que un movimiento se esté llevando tantos votos de un partido estructurado. No podemos continuar de brazos cruzados", ha reivindicado.

Sobre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y si cree que contará con el apoyo de Génova, Camps ha afirmado tener "mucho respeto" al jefe de la oposición y que "no hay ningún compañero de Madrid que no crea necesario ganar con mayoría absoluta".

Resultados

En concreto, el sondeo encargado concluye que Camps cuenta con un grado de conocimiento del 82,5%, por encima tanto de Llorca (60,1%) y Catalá (55,3%) como del síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví (53,1%), y de la líder del PSPV, Diana Morant (51,2%).

También refleja que es el que más podría "revitalizar" al PPCV, con un 40,5% frente al 33,4% de Llorca y al 10,1% de Catalá. Estos tres porcentajes se repiten ante la pregunta de cuál de los tres podría movilizar más a los militantes y afiliados del PPCV.

Respecto a cuál de los tres podría "vencer más claramente" al PSPV, la encuesta señala que sería Camps con un 41,4%, por delante de Llorca (33,1%) y Catalá (14,7%).

Ante la pregunta de quién podría atraer más voto de Vox, el 42% de los encuestados dice que sería Camps, frente al 32,8% que opta por el 'president' de la Generalitat y el 12,3% por la alcaldesa de València.

Por otro lado, la encuesta sitúa la seguridad ciudadana, la vivienda y la inmigración irregular como principales preocupaciones de los valencianos.

En clave electoral, pronostica que el PP pasaría de 40 a 31 escaños mientras Vox subiría de 13 a 21, con un PSPV que perdería cuatro diputados en Les Corts (de 31 a 21) y un Compromís que sumaría cinco (de 15 a 20).

El sondeo, que Camps ha asegurado que transmitirá tanto a la dirección del PPCV como a Génova, indica que el PP retiene menos a sus votantes que otras formaciones como PSPV, Compromís o Vox.