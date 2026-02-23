Un asesor de Mazón asegura que el expresidente llegó al Palau "sobre las 19:30" el 29-O y que "hablaron 20 minutos"

Nueva jornada de declaraciones ante la jueza de la dana en Catarroja. Este lunes, un asesor del expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado que llegó "sobre las 19:30 horas" al Palau el 29-O y que estuvieron hablando unos "20 o 25 minutos".

Así lo ha declarado en los Juzgados de Catarroja Josep Lanuza, asesor externo del PPCV y consultor político del expresident, donde ha declarado en calidad de testigo por lo sucedido en la dana del pasado 29 de octubre de 2024.

Lanuza ha afirmado que Mazón llegó sobre las 19.30 horas y estuvieron hablando unos "20 o 25 minutos" en su despacho. "No podemos despachar, que hay lío", expresó Mazón.

El testigo ha afirmado que el día de la riada estuvo en un acto con Mazón por la mañana pero no hablaron de la dana. Acordaron verse a lo largo de la tarde porque "habitualmente", cuando acababa su agenda pública, despachaban algunos asuntos.

Quedaron ese día "después de las 19 horas", ha dicho el testigo, para agregar que Mazón acudió al Palau "sobre las 19.30 horas" y hablaron durante "20 o 25 minutos" antes de irse junto al Cecopi.

En este punto, la jueza le ha indicado que los escoltas del expresident declararon en el juzgado que cuando llegó Mazón al Palau, subió a su despacho y bajó enseguida. Dijeron que, como mucho, estuvo arriba 10 minutos. "¿A quién me tengo que creer?", le ha preguntado al asesor.

En este sentido, al respecto del tiempo que pasó Mazón en el Palau, los escoltas declararon ante la magistrada que tan solo pasó 10 minutos en el lugar.

"A las 19:50 llega el expresident. Subió al despacho y nos dijo "ahora bajo y nos vamos". Tardó en subir y bajar muy poco", afirmó el escolta. En concreto, el testigo aseguró que salieron "sobre las 20:00 horas o un poquito antes".

Igualmente, también aseguró que no escuchó hablar de nada de la emergencia a Mazón durante toda la mañana.

Declaración de Lanuza

Lanuza ha insistido en que salieron del Palau a las 20:00 horas y acompañó a Mazón a la sede del Cecopi en l'Eliana, aunque de camino recogieron en las Torres de Serrano de València a la jefa de prensa de Presidencia, Maite Gómez.



Justo cuando pasaron las torres, al otro lado del río, cuando habían transcurrido unos 5 u 8 minutos desde que salieron del Palau, sonó en los móviles el Es-alert de las 20:11 horas, ha relatado.



Lanuza ha manifestado asimismo que durante el trayecto oyó a Mazón hablar con la consellera de Interior, Salomé Pradas, a quien le dijo que estaban de camino y volvió a hablar con ella justo antes de llegar a l'Eliana.



En el trayecto llamó también la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pero no consiguen transferir la llamada desde la Secretaría al teléfono del president por lo que le llamaron a él y pasó el teléfono a Mazón.



Ha señalado que Mazón solo comentó la preocupación por la presa de Forata y cuando recibieron el Es-alert comentaron que debía ser como el que se recibió en Madrid durante el temporal de Filomena.



Por otra parte, el exasesor ha afirmado que es "falso" que él dijera "presidente, hay muchos muertos" cuando Mazón llegó esa tarde al Palau de la Generalitat, y ha aseverado que delante de él no oyó a nadie decir esta frase ni tampoco en alguna llamada.