PP y Vox fijan el orden de la comisión de la dana: la primera asociación en acudir cuestiona la cifra oficial de muertos

Nueva polémica a la vista. El próximo lunes arrancarán las comparecencias de las víctimas de la dana en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes. Una cita en la que la controvertida asociación Libérum será la primera en intervenir ante sus señorías tras fijarlo así sobre el papel PP y Vox.

Libérum, personados en la causa de la dana como acusación popular, ha cuestionado desde el principio la "cifra real de muertos en la dana". Su presidenta, Nandi Cuevas, llegó a asegurar en una entrevista en El ToroTV que sospechaban que se estaba "ocultando información" sobre el número real de fallecidos y desaparecidos.

En esa intervención, Cuevas puso sobre la mesa lo que, dijo, "comentan los vecinos de la zona cero": "Los que han encontrado ahogados en sus coches los cuentan como fallecidos por accidente de tráfico, y no por la dana. O los que arrastra el agua y se golpean contra árboles, se registran como accidentes".

Fuentes de los grupos parlamentarios de PP y Vox explican que el orden de comparecientes fijado para las próximas sesiones de la comisión responde al "criterio objetivo del registro de entrada". Es decir, que estos se plasman en función de cuándo reciben la petición de comparecer en el registro del parlamento.

Liberum, así, habría sido la primera de todas. Esta asociación, que representa a una cifra importante de familiares de fallecidos, conviene recordar, fue la única que se reunió en su momento con el expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Así, sobre el papel y en función del orden de registro de entrada, la mesa de la comisión, presidida por Miriam Turiel (Vox) y en la que PP y la formación de Santiago Abascal suman mayoría frente al bloque de izquierdas, habrían acordado las diez comparecencias que arrancarán el lunes.

Tras Liberum, comparecerá un representante de SOS Desaparecidos para, a continuación, hacerlo las tres asociaciones más reivindicativas: la Asociación Damnificados por la dana Alfafar/Horta Sud, presidida por Álex Carabal tras la salida de Christian Lesaec, cerrará las intervenciones de esa jornada.

El martes se retomará la sesión con la intervención de Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, y continuará con Mariló Gradolí, máxima representante de la Associació Víctimes de la Dana 29 d’octubre 2024.

Por último, cerrará la ronda de intervenciones la asociación Solo Pueblo Salva Pueblo, representada por el youtuber y abogado Rubén Gisbert, despedido del programa de Iker Jiménez tras cubrirse de barro antes de una conexión en directo.

Huelga apuntar que la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts ya estaba envuelta en polémica desde su constitución.

En su momento, Vox y PP acordaron que las comparecencias comenzaran con expertos y técnicos antes que con las propias víctimas y asociaciones de afectados, una decisión que la oposición -PSPV y Compromís- consideró una falta de sensibilidad hacia quienes sufrieron directamente las consecuencias del temporal.

Con todo, Les Corts pidieron en su momento a la Conselleria de Justicia el listado de asociaciones constituidas a raíz de la tragedia o que representaran a afectados. Tras recibirlo, la Cámara cursó invitación para ofrecerles comparecer. A su vez, hicieron llamamiento público.

Algunas organizaciones de víctimas se han mostrado muy críticas con esta actitud y criticaron la tardanza. Pero pidieron acudir.

Expertos y técnicos

La comisión de la dana celebró el pasado 1 de julio su primera sesión con comparecientes. Después llegó el verano y la actividad no regresó hasta septiembre. Hasta ahora, por el Parlamento han pasado expertos en obras hidráulicas e ingenieros.

Varios de ellos han defendido que el retraso en las obras por parte de los sucesivos gobiernos centrales del PSOE y el PP elevaron la magnitud de la dana. Así, consideraron que las citadas obras habrían mitigado el impacto de la tragedia y se habrían evitado muertes.

Entre las intervenciones más destacadas se encuentra la del arquitecto urbanista Alejandro Escribano, quien fue citado en calidad de experto, aunque su familia también es víctima de la dana: su sobrina, única hija de su hermano, falleció en la riada el pasado 29 de octubre.

"He tratado de saber exactamente qué pasó aquel día y por qué ocurrió. Los caudales aquel día fueron de entre 2.500 y 3.500 metros cúbicos y si se hubieran desviado 700 metros cúbicos al Turia se hubieran podido absorber 1.500 en total junto a los 800 del Poyo", dijo.

"¿Eso qué significa? Que el agua hubiera bajado de nivel. No hace falta ser un experto para entender que la diferencia entre 1 metro de agua y 2 metros de agua es la diferencia entre vivir o morir. Estoy seguro de que si la vía verde hubiera estado hecha, mi sobrina estaría viva. ¿Esto es rebatible? Difícilmente lo es", sentenció.

También en esta tesis pivotó el ingeniero de caminos Teodoro Velázquez, quien trabajó durante 25 años en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). En su intervención aseguró que sin las obras de encauzamiento previstas y sin un sistema de alerta temprana válido, "a las 17:00 horas la tarde las personas estaban sentenciadas a muerte".

Las intervenciones de los técnicos solo sufrieron un paréntesis para meter de manera urgente la del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en noviembre. Fue la que más expectación generó, como era previsible.

El dirigente había dimitido días atrás y acudió para centrarse en el discurso político con los argumentos que mantuvo durante el último año -sobre todo la falta de información de los organismos estatales- sin responder a las preguntas de la oposición y sin aportar novedades.

Primeras en el Congreso

A diferencia de la comisión de investigación de Les Corts, las asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 fueron las primeras en comparecer en la comisión del Congreso de los Diputados.

Ésta sufrió un comentado retraso debido a que el PSOE se negaba a que entre los citados se incluyera al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como pedían Compromís y Podemos. Finalmente los socialistas cedieron, aunque lo metieron en el bloque de reconstrucción.

Ser las primeras en desfilar por la comisión del Congreso era una de las reclamaciones de las asociaciones más representativas, y los partidos de la izquierda aprovecharon la circunstancia para cumplir con este gesto simbólico y, de paso, contraponerlo a Les Corts.

Sus intervenciones comenzaron el 4 de noviembre, apenas un día después de que Mazón anunciara su dimisión como presidente de la Generalitat.