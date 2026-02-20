Crisis en la Conselleria de Emergencias: el director general dimite y Llorca sopesa el cese de la secretaria autonómica

La Conselleria de Emergencias que lidera Juan Carlos Valderrama enfrenta a una crisis de calado. El director general, Raúl Quílez, ha dimitido este jueves y el Gobierno valenciano que dirige Juanfran Pérez Llorca estudia el cese de la secretaria autonómica del departamento, Irene Rodríguez -mujer de Quílez-.

Fuentes del Ejecutivo lo definen como una "renovación de la estructura interna". Así, recuerdan que el pasado mes de diciembre se incorporó Erich Vanacloig como nuevo director general de Seguridad Pública, mientras que Andrés Balfagó llegó en enero como nuevo director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS).

"La gestión de las emergencias requiere de un gran esfuerzo y de una intensa dedicación durante los 365 días al año, lo que genera un importante desgaste. Por tanto, se está afrontando una nueva etapa de renovación con el objetivo de mantener el nivel de exigencia de esta conselleria", apuntan las mismas fuentes.

La crisis viene de varios días atrás. Según otras fuentes del Ejecutivo, a principios de semana Quílez pidió que le cesaran en el pleno de este viernes y dejar de acudir a su puesto de trabajo. Esta circunstancia no agradó en el seno del Gobierno y el alto cargo aceleró su salida y decidió renunciar este jueves.

Diversas voces apuntan a que el motivo de la dimisión ha sido el de un choque con el conseller en la gestión de las emergencias de los últimos días. La toma de decisiones, al parecer, no estaba siendo demasiado ágil, lo que había llevado a cierta inoperatividad en el seno de este departamento.

La secretaria autonómica, mientras, se encuentra de baja médica, según fuentes de la Generalitat. Lo que supone que este departamento cuente, de facto, con dos grandes ausencias de altos cargos que se encuentran a los mandos de la gestión de emergencias.

Quílez acudió a declarar hace poco como testigo en la causa de la dana. El que fuera gerente de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) se definió ante la jueza como un "convidado de piedra" en el Cecopi de aquel 29 de octubre de 2024.

También señaló que se quedó "en shock" cuando se informó de que la presa de Forata podía ser un escenario similar a Tous en 1982.

Quílez también admitió ante la magistrada en su declaración que no comunicó la existencia de los famosos vídeos del Cecopi que Emergencias tuvo finalmente que acabar aportando al juzgado de Catarroja.