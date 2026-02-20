El chófer de Mazón asegura que cuando sonó el Es-Alert el 29-O iban de camino al Cecopi: "No habíamos salido de Valencia"

"Cuando sonó el ES-Alert aún no habíamos salido de Valencia", ha asegurado el chófer del expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ante la jueza encargada de la causa judicial de la dana.

En su declaración como testigo de este viernes, el profesional ha afirmado que cuando sonó el primer mensaje de alerta masiva a la población el día de la dana llevaba al propio Mazón hacia el Cecopi, reunido en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana.

Cabe recordar que el ES-Alert llegó a la población a las 20:11 horas de la tarde y que el jefe del Consell llegó al Cecopi a las 20:28 horas, tal y como demuestran las cámaras del Centro.

En su declaración, el profesional también ha explicado el recorrido del expresident durante el 29-O así como la sucesión de acontecimientos que tuvo lugar durante las horas más críticas de la emergencia.

"Fuimos a repostar sobre las 19:00 horas, pero recibimos una llamada de secretaría. Me dijeron que dónde estaba y que volviera que había que llevar al president a L'Eliana", ha declarado el chófer de Mazón.

Después de eso, el conductor llegó al Palau y se quedó en el coche, en la calle Caballeros, según su declaración. "No lo vi llegar, lo vi salir", ha asegurado. Y, aunque no recuerda la hora exacta, las declaraciones de testigos apuntan que abandonaron el Palau sobre las 20:00h.

Tras su paso por el Cecopi, el chófer llevó a Carlos Mazón a su domicilio durante la medianoche. "Sobre las doce y pico de la noche llevé a Mazón a su domicilio. Entre las 00:00h y la una de la madrugada", ha declarado.

También ha indicado que durante su jornada, en la que trasladó a Mazón y a personal de su equipo a varios actos y por último al Cecopi, no vio nada que le llamara la atención y no fue consciente de lo que pasaba hasta que llevaba un rato en L´Eliana.

La mañana del 29-O

Durante el resto de la jornada, por la mañana, el profesional recogió a Mazón en su domicilio de Valencia junto a su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, a las 8.40 horas de la mañana y se dirigieron al Palau.

"No escuché llamadas, iba pendiente del tráfico" y en todo momento ha apostillado que no conocían datos sobre la emergencia.

"A lo mejor habló pero yo no presto más atención", ha sostenido. La emergencia tampoco lo comentó, según explica, con los escoltas. "No hablamos de la emergencia, no sabíamos nada, era un día normal", ha expresado.