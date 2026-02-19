Luz verde a la comisión de investigación de las viviendas protegidas con los votos de PP, Vox y Compromís

El pleno de Les Corts ha aprobado este jueves la propuesta de Vox para crear una comisión de investigación sobre las adjudicaciones de vivienda de protección pública (VPP).

Ésta incluirá tanto la polémica promoción de Les Naus de Alicante como "todas aquellas realizadas durante la presente legislatura que se consideren en el plan de trabajo".

La iniciativa de Vox ha salido adelante con el apoyo del PP y Compromís y la abstención del PSPV. La izquierda había presentado propuestas de comisión de investigación, pero los populares las han rechazado.

La comisión se constituirá ahora en un plazo de 15 días, y, una vez creada, se aprobará un plan de trabajo y su correspondiente calendario.

En un plazo de un año como máximo, este órgano elaborará un dictamen con las conclusiones que, tras su aprobación, se elevará al pleno de Les Corts.

El PP ha optado por apoyar esta propuesta de Vox pese a la incomodidad evidente que les genera. De hecho, ha sido una forma de ejercer presión de este partido, pues supone llevar a Les Corts una polémica que estaba circunscrita a Alicante.

El portavoz popular, Nando Pastor, ha afirmado que la comisión de Vox es "la única que de verdad" se ha impulsado, cuando las del PSPV y de Compromís buscan "otra cosa completamente diferente, que es intentar aprovechar un problema puntual que hay en una promoción pública".

Además, les ha reprochado que tras ocho años del Botànic llegaran "con las manos vacías" y que no hayan dado "un palo al agua" en esta materia, frente al actual Consell que ahora sí que tiene una política de vivienda que ha "dado resultados", todo ello "sin triunfalismos y sin lanzar campanas al vuelo". "Entre cero y 2.350 beneficiarios de avales, me quedo con los 2.350", ha resumido.

En el pleno, Vox ha pedido de nuevo la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien por el momento se mantiene en su cargo si bien son cada vez más voces las que consideran que será muy difícil que repita como candidato.

Mientras, el síndic del PP ha defendido que su partido no tiene "nada que tapar" y que la Generalitat ha actuado ante la polémica de Les Naus con "celeridad" y "contundencia", "depurando responsabilidades políticas" con la dimisión de la edil de Urbanismo y la suspensión de empleo y sueldo al funcionario de la Administración autonómica "subido y puesto a dedo por el gobierno del Botànic" pero "cesado por nosotros".

Por tanto, ha recalcado que el modo de actuar por parte de la Generalitat ha sido "intachable, impecable, rápido, contundente, sin girar la cara a otra parte" y se ha "mirado el problema y atajado".

Y ha valorado que la comisión de investigación de Les Corts sobre este tema no es "innecesaria" porque aportará "transparencia, luz y taquígrafos", pero "casi" porque se ha trabajado ya "muchísimo".

Dimisiones

Desde el PSPV, su portavoz, José Muñoz, ha explicado que su grupo se abstiene a la propuesta de Vox porque no esperan "nada" de esta comisión de investigación y creen que será similar a la de la dana, en la que las asociaciones de víctimas comparecerán la próxima semana, año y medio después de la catástrofe.

Ha vuelto a exigir la dimisión tanto del alcalde de Alicante, Luis Barcala, como de la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero, además de advertir que "estamos ante un escándalo de tal calibre que se puede llevar gobiernos por delante".

"Si Juanfran Pérez Llorca no toma decisiones ante este escándalo acabará como Carlos Mazón. Igual que tuvimos a Mazón el breve ahora tendremos a Pérez Llorca el breve", ha avisado.

Tras denunciar que "el caso de Alicante no es un caso aislado", sino "el modelo de vivienda del PP", Muñoz ha exigido la paralización del plan Vive de construcción de VPP de la Generalitat y que se vuelvan a poner en marcha registros de demandantes y a la calificación permanente de la vivienda.

Como síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha explicado que votan a favor de la propuesta de Vox porque consideran "razonable" investigar irregularidades en la adjudicación de VPP, aunque ha pedido que la comisión "no sea igual que la de la dana".

Baldoví ha defendido que Barcala "ya debería haber dimitido" por "no hacer caso" a un informe que "advertía que había funcionarios del Ayuntamiento de Alicante quedándose estas viviendas". "A Luis Barcala se le está poniendo el futuro muy negro", ha advertido.