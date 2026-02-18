Valencia construirá 102 viviendas en un espacio okupado en Benicalap: 55 serán de protección pública

El Ayuntamiento de Valencia dio luz verde este miércoles al PAI de Gil Sumbiela que supondrá la construcción de 102 nuevas viviendas en un espacio con problemas de okupación en el barrio de Benicalap. De ellas, 55 serán de protección pública.

La Comisión de Urbanismo aprobó este Programa de Actuación Integrada (PAI) que permitirá urbanizar un total de 5.967 metros cuadrados en un ámbito degradado en el cruce de las calles del Periodista Gil Sumbiela y del General Llorens.

El proyecto incluye algunas mejoras para redistribuir la edificabilidad y reorientar el espacio libre. La propuesta original planteaba una plaza interior de uso exclusivo para los residentes, pero el nuevo diseño convierte este espacio en un jardín exterior de acceso público.

Esta actuación permitirá obtener un total de 2.069 metros cuadrados de suelo dotacional de uso público, con una zona verde de 1.372 metros.

El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 812.000 euros y se ejecutará en un plazo de cuatro meses.

Además, mejora la conexión entre la calle del Periodista Gil Sumbiela y la calle del General Llorens, facilitando la movilidad peatonal en el barrio.

El PAI ha completado el trámite de información pública sin que se hayan presentado alegaciones, según informó el Ayuntamiento en un comunicado.

El proyecto ha recibido dictamen favorable del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana en lo referido a las zonas verdes y, tras la aprobación por la Comisión de Urbanismo, el acuerdo será remitido al Pleno para su aprobación definitiva. El paso siguiente será la aprobación y tramitación del proyecto de reparcelación.

El urbanizador de la actuación es Landcompany 2020, SL, que se hará cargo de la ejecución de las obras de urbanización una vez formalizado el convenio de programación.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, aseguró que "esta actuación forma parte del impulso del Ayuntamiento para activar suelos pendientes de urbanizar y aumentar la oferta de vivienda en València, particularmente pública, siempre con criterios de regeneración urbana y mejora de la calidad de vida de los vecinos".

La propuesta salió adelante con los votos del gobierno local (PP y Vox), mientras que los grupos de oposición (Compromís y PSPV) se abstuvieron.

Recalificación

Por otra parte, la Comisión de Urbanismo aprobó de forma provisional, con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención de la oposición, una modificación puntual del PGOU instada por Telefónica para el cambio a uso residencial y dotacional de cinco parcelas actualmente destinadas a infraestructuras de telecomunicaciones.

La recalificación, que incluye cuatro parcelas urbanas edificadas en los distritos de El Pla del Real, Algirós y Poblats Marítims donde, con el cambio a uso residencial reportará al Ayuntamiento 3,14 millones de euros en compensaciones.

Además de esas cuatro parcelas también cambiará su calificación una quinta parcela no edificada en Castellar-Oliveral, que pasará a uso dotacional y que será cedida gratuitamente al Ayuntamiento como compensación parcial de la participación pública en las plusvalías generadas con el cambio de uso de las otras cuatro parcelas.

Según la propuesta de acuerdo, el cambio se justifica por la conveniencia de adaptar el planeamiento a la realidad actual de las parcelas afectadas y la obtención de suelo dotacional sin cargas para el Ayuntamiento ya que las parcelas no alojan un servicio público, sino una actividad empresarial privada y carece de sentido mantener su carácter dotacional.

157 viviendas

La capacidad residencial estimada en los cuatro solares urbanos que cambian de calificación es de 157 viviendas.

En concreto, en la avenida de Primat Reig número 120, en El Pla del Real, se podrán construir 45 viviendas. En la avenida del Port número 19, 56 viviendas; en la calle de la Conserva número 11, en el distrito de Camins al Grau, 16 viviendas; y en la calle del Beat Juan Grande número 23, en el barrio de La Malva-rosa, 40 viviendas.

La quinta parcela objeto de modificación, situada en la calle de Sant Salvador, 29 de la pedanía de Castellar-Oliveral, se calificará como dotación del sistema local de servicio público y será cedida gratuitamente al Ayuntamiento de València mediante escritura pública, libre de cargas. En ella podrán construirse 23 viviendas.