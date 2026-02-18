Es oficial: el Ayuntamiento confirma los cortes de tráfico que afectarán a la movilidad en Valencia este fin de semana

El Ayuntamiento confirma los cortes de tráfico que afectarán a la movilidad en Valencia. EFE/Manuel Bruque

El Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia ha establecido para este fin de semana dispositivos especiales de tráfico en la ciudad con motivo de la celebración de la Cridà y del Valencia Duatlón By Mtri.

El objetivo es "garantizar el buen desarrollo de las actividades y la fluidez de la movilidad ciudadana", según ha informado el consistorio en un comunicado.

Así, desde este próximo viernes comenzarán a producirse los primeros cortes para poder iniciar los trabajos de montaje de la prueba deportiva.

El primer evento de este fin de semana será el próximo sábado, 21 de febrero, en el Paseo de la Alameda y los Jardines del Turia.

Este lugar será sede del Valencia Duatlón By Mtri, un duatlón popular organizado por la Federación de Triatlón y Deporte Combinado de la Comunidad Valenciana en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal.

Se trata de una convocatoria deportiva que incluye diferentes distancias y modalidades y cuyo desarrollo se concentrará entre las 9.00 horas y las 13.30 horas del sábado, en el paseo de la Alameda -entre el puente del Real y el puente de Aragón-, en los puentes de las Flores y de la Exposición, y en el interior del antiguo cauce del río Turia.

Para acoger esta prueba deportiva, el próximo viernes, 20 de febrero, se iniciarán los trabajos de montaje en el paseo de la Alameda a partir de las 15.00 horas, y se realizarán cortes al tráfico, si es necesario, en dirección hacia la avenida del Puerto.

Al día siguiente, el sábado, de 4.30 horas a 8.00 horas, se realizará el montaje de los circuitos y de las zonas de salida y meta, que afectarán al paseo de la Alameda y a los dos puentes citados.

La concentración de participantes tendrá lugar entre las 8.00 horas y las 8.50 horas, mientras que el desarrollo de las carreras se llevará a cabo de 9.00 horas a 13.30 horas.

Las disposiciones del tráfico incluirán la prohibición de estacionar en el paseo de la Alameda, entre el puente de la Exposición y el puente de Aragón -en el lateral más cercano al antiguo cauce del río y parte central- desde este miércoles, 18 de febrero, a las 22.00 horas hasta el sábado a las 17.00 horas.

En el resto del paseo de la Alameda, entre el puente del Real y la plaza de Zaragoza, estará prohibido estacionar desde el viernes a las 14.00 horas.

La Empresa Municipal de Transporte (EMT) de Valencia ha establecido nuevos itinerarios en un total de 12 líneas durante toda la mañana del sábado por el desarrollo de esta prueba deportiva.

Las nuevas rutas se pueden consultar en la página web de la compañía pública y en sus canales de difusión habituales.

Desde el Centro de Gestión de Tráfico se recomienda consultar la sección Última Hora de la web de la EMT Valencia, así como su App y redes sociales, para conocer las afecciones y desvíos de las líneas durante todo el domingo.

Por otro lado, el domingo, 22 de febrero, se llevará a cabo a las 19.30 horas la Cridà fallera. No obstante, el programa de actos de esta convocatoria se iniciará ese día a las 7.15 horas con la 'macrodespertà'.

Esta recorrerá la plaza de Alfons el Magnànim, y las calles de la Paz y San Vicente Mártir de la capital valenciana hasta la plaza del Ayuntamiento.

Posteriormente, a partir de las 12.00 y hasta las 14.00 horas, se llevará a cabo la entrada de bandas de música, que partirán desde la plaza de Tetuán -donde empezarán a concentrarse a partir de las 10.00 horas-, y desfilarán por la calle del General Tovar, la plaza de Alfons el Magnànim, las calles de la Paz, San Vicente Mártir y de la Sangre hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento. Allí, a las 14.00 horas, se disparará la primera 'mascletà' de las Fallas 2026.

El Ayuntamiento ha destacado que toda esta programación fallera obligará a cortar el tráfico rodado en las inmediaciones de la plaza del Ayuntamiento durante toda la mañana del domingo.

Por la tarde, a partir de las 17.00 horas y hasta el fin de la Cridà, se cortará el paso de vehículos por la marginal derecha del antiguo cauce del río Turia.