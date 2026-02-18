Génova retoma su presencia en la Comunitat: actos de Mompó, la gran interparlamentaria de Llorca y Fallas

La dirección nacional del PP tiene previsto retomar su presencia en la Comunitat Valenciana durante las próximas semanas en diversos actos de partido y en las Fallas.

En mitad del ciclo electoral en varias autonomías, la cúpula del partido anda desplegada en los territorios. Pero los populares valencianos también buscan su hueco en un contexto político más cómodo para Génova tras todo el proceso de relevo de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat.

El primero en moverse ha sido el PP de la provincia de Valencia, comandado por Vicente Mompó. Realmente, el también presidente de la Diputación siempre ha querido hacer gala de un partido movilizado incluso en los peores momentos de Mazón con actos multitudinarios en los que llegó a haber presencia de Madrid.

Ahora, si cabe, más, con Juanfran Pérez Llorca al frente de la Generalitat. Y la intención no deja de ser la misma en realidad: demostrar, a la interna, la fuerza.

El partido en la provincia comenzó el año con una cena de 1.300 asistentes en Alzira y tiene la vista puesta en la celebración de un congreso regional que ni se da por seguro ni es deseado por todos (sí por Mompó y el propio Pérez Llorca).

Tras ese inicio de año, el PP de Valencia ha planificado diversos actos sectoriales. El de esta semana será el de Política Social y contará con la presencia de la vicesecretaria de esta materia en el partido, Carmen Fúnez. El jueves mantendrá una reunión interna en Albal y el viernes realizará visitas a varios municipios, entre ellos Torrent.

Otro de los actos programados será con Esther Muñoz, portavoz popular en el Congreso, según indican desde la formación.

La interparlamentaria

Al margen de estas sectoriales, el PPCV celebrará este sábado una importante cita en Dénia: la de la jornada interparlamentaria que quedó suspendida el pasado viernes por el viento. En representación de Génova acudirá Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral.

El objetivo de Pérez Llorca con la interparlamentaria es dar un impulso a la coordinación de la acción política en su año clave al frente del Gobierno valenciano.