Génova retoma su presencia en la Comunitat: actos de Mompó, la gran interparlamentaria de Llorca y Fallas
El presidente de la Generalitat reactiva el partido y trata de impulsar la acción del Gobierno con la nueva convocatoria de este sábado.
Más información: Pérez Llorca convoca una interparlamentaria para dar un impulso a la coordinación de la acción política en su año clave
La dirección nacional del PP tiene previsto retomar su presencia en la Comunitat Valenciana durante las próximas semanas en diversos actos de partido y en las Fallas.
En mitad del ciclo electoral en varias autonomías, la cúpula del partido anda desplegada en los territorios. Pero los populares valencianos también buscan su hueco en un contexto político más cómodo para Génova tras todo el proceso de relevo de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat.
El primero en moverse ha sido el PP de la provincia de Valencia, comandado por Vicente Mompó. Realmente, el también presidente de la Diputación siempre ha querido hacer gala de un partido movilizado incluso en los peores momentos de Mazón con actos multitudinarios en los que llegó a haber presencia de Madrid.
Ahora, si cabe, más, con Juanfran Pérez Llorca al frente de la Generalitat. Y la intención no deja de ser la misma en realidad: demostrar, a la interna, la fuerza.
El partido en la provincia comenzó el año con una cena de 1.300 asistentes en Alzira y tiene la vista puesta en la celebración de un congreso regional que ni se da por seguro ni es deseado por todos (sí por Mompó y el propio Pérez Llorca).
Tras ese inicio de año, el PP de Valencia ha planificado diversos actos sectoriales. El de esta semana será el de Política Social y contará con la presencia de la vicesecretaria de esta materia en el partido, Carmen Fúnez. El jueves mantendrá una reunión interna en Albal y el viernes realizará visitas a varios municipios, entre ellos Torrent.
Otro de los actos programados será con Esther Muñoz, portavoz popular en el Congreso, según indican desde la formación.
La interparlamentaria
Al margen de estas sectoriales, el PPCV celebrará este sábado una importante cita en Dénia: la de la jornada interparlamentaria que quedó suspendida el pasado viernes por el viento. En representación de Génova acudirá Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral.
El objetivo de Pérez Llorca con la interparlamentaria es dar un impulso a la coordinación de la acción política en su año clave al frente del Gobierno valenciano.
A la cita están llamados todos los diputados nacionales, autonómicos y provinciales, senadores y consellers y altos cargos del Ejecutivo autonómico.
Bajo el lema "Más cambio", resulta relevante por el momento en el que se convoca. Pérez Llorca lleva poco más de dos meses en el cargo. En este tiempo, ha tenido lugar una primera etapa en su aterrizaje centrada en normalizar el relevo de Carlos Mazón.
El líder del Ejecutivo autonómico ha potenciado su agenda institucional y ahora son numerosas las voces dentro del PP que ven la necesidad de que llegue una segunda fase: la de un impulso de la acción política, de la gestión y la del diseño de una estrategia clara para los próximos meses.
Máxime cuando ha llegado la primera crisis a nivel de Generalitat desde la llegada de Pérez Llorca: la de la polémica adjudicación de viviendas de protección pública en Alicante.
Así que la interparlamentaria quiere servir para reactivar el partido, para coordinar el discurso a todos los niveles y para potenciar también la actividad del Gobierno y de los propios consellers.
A juicio de algunos miembros de la formación, no se pueden permitir dar señales de agotamiento de legislatura o de descoordinación en la Generalitat.
Fallas
De cara a marzo, la presencia de la dirección nacional está prevista para Fallas, aunque todavía sin concreción de quién. Las elecciones de Castilla y León tendrán lugar el 15 de este próximo mes y Génova estará volcada durante esos días en lo que suceda en el territorio.
Lo habitual es que las fiestas sean aprovechadas por los líderes nacionales para prodigarse. Más todavía este año, cuando el pasado Mazón evitó cualquier presencia fallera y solo apareció en la Cremà.
En el PP no se aventuran todavía a dar por segura la visita de Alberto Núñez Feijóo, si bien es lo deseable. Pérez Llorca tiene prevista una intensa agenda en la ciudad estas jornadas.