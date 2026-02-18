Adiós al toldo de la plaza de la Virgen de Valencia: el Ayuntamiento lo retira por ser "perjudicial" para la Basílica

Los técnicos comienzan la retirada del toldo de la plaza de la Virgen de Valencia.

Valencia dice adiós al icónico toldo de la plaza de la Virgen. El Ayuntamiento ha iniciado este miércoles su retirada de la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados tras detectar un informe que es "perjudicial" para el monumento.

De hecho, los informes técnicos determinaron que este sistema de sombraje ha provocado "filtraciones en la cubierta que se convierten en peligrosos lavados de las juntas de la cornisa".

El estudio, que se firmó el 4 de julio de 2025 por el doctor arquitecto Javier Benlloch, ha hecho que los servicios municipales ya estudien otro sistema para dar sombra a la plaza y que sea compatible con la protección patrimonial.

Pero la vida útil del toldo no acaba con su retirada de la plaza. Va a ser trasladado y depositado en el almacén municipal del Servicio de Arquitectura y Servicios Centrales Técnicos, y podría reutilizarse en un futuro.

En paralelo y tal como acordó la Junta de Gobierno Local el pasado 23 de enero de 2026, los servicios municipales tienen previsto iniciar las actuaciones oportunas "en orden a realizar un estudio de viabilidad sobre la instalación de un sistema de sombraje en la plaza de la Mare de Déu".

Este, apuntan, deberá "ser compatible con la protección patrimonial del entorno y generar zonas de sombra en determinados momentos del año".

Así, el Ayuntamiento se encarga de acometer los trabajos de retirada del sistema de entoldado, de conformidad con el proyecto redactado por el personal técnico contratado por la Real Basílica.

La retirada del toldo se ha iniciado este miércoles con todas las garantías de seguridad y respeto al patrimonio, ya que la retirada obedece precisamente a la necesidad de protegerlo. En concreto, se ha iniciado la primera fase de esos trabajos, que consisten en la retirada de los cables.

A continuación seguirá el desmontaje, bajada y traslado del toldo. La previsión es que los trabajos concluyan el próximo 28 de febrero, antes del inicio del mes fallero, siempre que no surjan imprevistos.

Cabe recordar que en julio de 2011 el Ayuntamiento suscribió un acuerdo con la Fundación para la Restauración de la Basílica, con el objetivo de regular y financiar la ejecución de las obras de reposición del toldo de cubrición de la plaza de la Mare de Déu, de forma coordinada con los trabajos de restauración del monumento.

Este convenio reconocía la propiedad del toldo por parte del Ayuntamiento y la servidumbre de uso, obtenida por prescripción adquisitiva, de los apoyos mediante placas de anclaje sobre la fachada del edificio del número 4 de la plaza de la Mare de Déu, ubicado enfrente del monumento religioso.

El convenio se fue prorrogando sucesivamente con la inclusión de diversas adendas al texto. Tras la extinción de la citada fundación fue la propia Real Basílica la que se ha encargado de las gestiones como propietaria del sacro inmueble.

El 22 de enero de 2025, representantes de la Basílica solicitaron la inspección municipal del toldo, para constatar su interferencia con los trabajos de reparación del alero de la cubierta.

Un informe del Servicio municipal de Proyectos Urbanos, firmado el 9 de julio de 2025, confirmó la necesidad de la retirada del entoldado y sus elementos de anclaje y cables, "con el fin de acometer los trabajos de reparación de la cornisa de la cubierta de la Basílica de la Virgen".

Apuntaban que esto debía hacerse "con la seguridad que se requiere, considerándose asimismo aconsejable su retirada con el fin de evitar daños estructurales causados por sobrecargas y filtraciones que el entoldado y sus elementos de anclaje pudieran causar en el interior del inmueble".

La Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia tiene condición de Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Monumento, declarado mediante Real Decreto 1753/1981, de 5 de junio.

Esto explica por qué es de interés general preservar en condiciones adecuadas este bien del patrimonio valenciano, evitando los daños que las filtraciones pudieran causar en elementos del interior de la Basílica y posibles patologías en la estructura y cerramientos del monumento.

Por todo ello, el Ayuntamiento y la Basílica acordaron la retirada definitiva del entoldado y extinguir el convenio que regulaba su instalación y mantenimiento, tal como confirmó el reciente acuerdo de la Junta de Gobierno Local del pasado 23 de enero de 2026.