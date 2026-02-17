‘València, Cap i Casal’, nuevo lema del Ayuntamiento: "Es más que un sinónimo. Es honor, responsabilidad y orgullo"

El Ayuntamiento de Valencia estrena nuevo lema institucional: 'Cap i Casal'. Se trata de una expresión utilizada tradicionalmente como sinónimo de la ciudad y, precisamente por ello, ha sido elegida por la alcaldesa María José Catalá como eslogan oficial.

En un acto celebrado este martes en el Museo Histórico Municipal de la Casa Consistorial frente a la Real Senyera, Catalá explicó que "es mucho más que un sinónimo".

"Es un término que funciona bajo una doble vertiente, la del honor y la responsabilidad. A lo que añado una tercera dimensión: orgullo. Orgullo de lo que hemos sido, de lo que somos y de nuestra legítima ambición de ser", añadió.

En este sentido, defendió que "es una declaración de identidad y una afirmación de liderazgo, moral y real".

El lema ha sido diseñado por la empresa valenciana Síntesis y Acción, en coordinación con la sección municipal de Normalización Documental e Imagen Corporativa, con la ayuda del profesor Rafa Jordán en la tipografía y a partir de la sugerencia de Francisco Pérez Puche, uno de los dos cronistas oficiales de la ciudad.

El veterano periodista explicó durante la presentación que la atribución de cabeza o capital del Reino de Valencia a la ciudad es muy antigua.

En este sentido, citó la crónica de Jaume I, la que él dictaba personalmente, como el primer lugar donde València aparece como cap de toe el regle. "Es en la entrada 286 de esa crónica real y no lo dice el rey, lo dicen los demás", afirmó.

"Cap es cabeza, liderazgo, vanguardia. Es meta y es eje vertebrador. Casal significa casa, hogar, territorio, sede compartida. València es las dos cosas", subrayó la alcaldesa, quien aseguró que el lema representa "la innovación y la tradición, la razón y el corazón".

Para la difusión del lema a la ciudadanía, el Ayuntamiento ha recurrido a empresas valencianas para producir los materiales expositivos institucionales que irán apareciendo en los próximos días por las calles y plazas. El coste del contrato para este nuevo lema ha sido de unos 10.000 euros.

La tipografía utilizada en el nuevo eslogan es la conocida como ‘Redoneta’. En palabras de sus creadores, "la composición circular de la letra transmite amabilidad y carisma, es clara y equilibrada, optimista y abierta, con un grosor de trazo homogéneo y estable comunica integridad y serenidad".

Críticas

Por su parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, afirmó sentirse "anonadada" por "el despilfarro" de gastar 10.000 euros de dinero público "en llamar 'Cap i Casal' al Cap i Casal".

"A cualquier valenciano o valenciana que trabaje en esta ciudad le cuesta seis meses de sueldo ahorrar 10.000 euros y ver que se gastan esos 10.000 euros de dinero público simplemente para decir 'Cap i Casal' no tiene ningún sentido", añadió

Del mismo modo, el portavoz socialista, Borja Sanjuan, aseguró que este ayuntamiento "presume de lo que carecen" porque "ser capital, ser cap i casal, no es solamente ponerlo en un eslogan que cuesta 10.000 euros".