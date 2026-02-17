RTVE pacta crear un centro de producción propia en Valencia antes del 1 de julio de 2026 para ampliar su oferta informativa

El presidente de RTVE, José Pablo López, y los sindicatos mayoritarios en la corporación firmaron este lunes un acuerdo para convertir los centros territoriales de la Comunitat Valenciana y Andalucía en Centros de Producción de Programas como el de Barcelona o Canarias e impulsar, así, la producción propia.

Un pacto que permitirá a ambos centros, según consta en el acuerdo firmado al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, "ampliar su capacidad productiva, reforzar la oferta informativa y de proximidad y avanzar hacia un modelo homologable al ya existente en otros centros".

El plan, según consta en el documento, pasa por reforzar la producción de informativos territoriales, por lo que la intención es ampliar la oferta a los fines de semana y festivos.

En estos momentos, cabe apuntar, el centro de Valencia tan solo emite informativos de lunes a viernes. Pero la idea es que lo hagan también los sábados y domingos.

Una medida que vendrá de la mano de un refuerzo de personal para "garantizar la viabilidad técnica y organizativa y evitar improvisaciones".

Algo para lo que ya se están dando pasos: en el registro de traslados que maneja la Corporación, de hecho, ya se han autorizado más plazas para Valencia de las que tiene actualmente, según ha podido saber este diario.

En total, 26 puestos de trabajo más de los que tiene ahora mismo el centro territorial. Una ampliación de plantilla que se podría justificar, precisamente, con el proyecto que este lunes se ha puesto sobre la mesa: convertir el centro de Valencia en un centro de producción propia viable.

El ente público, además, se fija una fecha en el calendario para empezar a desarrollar su hoja de ruta: como tarde deberán empezar a implantar el proyecto piloto el 1 de julio de 2026, si bien la intención de la presidencia es que pueda hacerse antes, en los próximos dos meses.

De manera progresiva, RTVE y los sindicatos se han comprometido además a "desarrollar las adaptaciones técnicas para posibilitar las desconexiones territoriales a través de La 2". Una vez comprobada la viabilidad, "se estudiará la producción de un magazine vespertino".

Su sede en Valencia

Conviene apuntar que la idea de convertir el centro de RTVE Valencia en un CPP lleva años sobre la mesa. La última vez que se confirmó que se trabajaba en ello fue en mayo de 2025, cuando a preguntas del diputado socialista Vicent Sarrià en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE, López dibujó ese nuevo reto.

Del acuerdo firmado este lunes, además, se desprende que el ente podría haber resuelto o al menos encarrilado otra cuestión que tenía pendiente: la de encontrar una nueva sede para el centro territorial o resolver su situación de interinidad en la actual.

El presidente, José Pablo López, firma el acuerdo con UGT, SÍ y USO. RTVE

No en vano, en aquella respuesta parlamentaria, López explicó que en las actuales instalaciones de TVE en la Comunitat Valenciana el centro territorial no podía "asumir producción".

El presidente, a continuación, anunció que ya estaban "realizando visitas a distintas infraestructuras audiovisuales ya construidas" que permitieran un cambio rápido, si bien no llegaron a trascender las opciones que se estaban barajando.

En definitiva, el plan de convertir el centro de Valencia en un centro de producción iba vinculado al hallazgo de una nueva sede para la plantilla o de dar una solución definitiva a la actual. Por lo que, con el anuncio de este lunes, queda patente que ambas cuestiones estarían encauzadas de un modo u otro.

En la actualidad, TVE se encuentra en el Parque Tecnológico de Paterna en un edificio cedido por la Generalitat Valenciana, pero cuyo convenio lleva caducado desde 2015.

En 2022, el Gobierno de Ximo Puig anunció la adquisición de la antigua Facultad de Magisterio, propiedad de la Universitat de València, para albergar la nueva sede del centro territorial, pero también la Escuela Valenciana de Administración Pública (EVAP).

Una operación que incluía la compra por parte de la Generalitat del histórico edificio por, según las primeras estimaciones orientativas de Presidencia, 16 millones de euros.

Sin embargo, esto nunca llegó a materializarse, pues el protocolo de intenciones suscrito en su día por el expresidente autonómico, quedó guardado en un cajón con el cambio de Gobierno en 2023.

Ahora, es el Consell de Juanfran Pérez Llorca quien toma el testigo de esta cuestión pendiente de solución.