El líder de los estibadores filtró el examen de acceso y colocó a su hija pese a dar positivo en cocaína, según el auto de 'Spider'

El conocido líder sindical de los estibadores en Valencia Óscar Martínez tenía un control total sobre las contrataciones del Centro Portuario de Empleo. Así lo concluye la investigación de la operación antidroga Spider a partir de las escuchas telefónicas a los implicados, a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Ocurrió hasta tal punto que el mencionado sindicalista, expresidente del comité de empresa y representante de Coordinadora de los Trabajadores del Mar, filtró los exámenes de acceso en 2024 y colocó a su hija en el proceso de selección pese al positivo de esta última en cocaína, el cual tapó, según la instrucción.

"Respecto al rol intrínsecamente corruptor por parte de Óscar Martínez, esta investigación ha evidenciado que Óscar ha realizado multitud de servicios a la organización criminal, alterando procesos, realizando falsificaciones documentales y utilizando su influencia para la consecución de los objetivos logísticos de la organización criminal", expone con contundencia el juez instructor, Vicente Ríos, en su extenso auto de 1.663 páginas.

El primer asunto que se le imputa es "el relativo a un examen de acceso a puestos de trabajo que tuvo lugar el día 17 de noviembre de 2024". Este periódico omite el nombre completo de los presuntos implicados en la trama que carecen de cargos de representación pública.

"En este examen la organización habría alterado los resultados de los mismos para promocionar a algunos miembros de la organización. Dichos resultados habrían sido alterados por la posición que ocupa el investigado Óscar Martínez en el sindicato mayoritario del puerto de Valencia".

La organización criminal que, según el juez, lideran Borja M. e Iván T. "habría manipulado los resultados para priorizar el acceso de otros miembros del clan". "Concretamente, Cristian C., Samuel E. y Daniel S. También se alteran los resultados de dos familiares, la hija de Óscar, P. M., y el cuñado de Borja, Víctor M. N.", precisa el auto.

La primera llamada telefónica interceptada sobre esta cuestión se produce "cuando el investigado Óscar Martínez llama a Borja M. el 17/10/2024". Se trata del mismo día del examen. "En dicha llamada, Óscar Martínez remarca que Víctor M. N., cuñado de Borja, no puede decirle a nadie ni enseñar las respuestas del examen", detalla la investigación.

Al día siguiente, "el 18/11/2024, se intercepta una llamada entre Borja M. y Óscar Martínez, en la que Borja le pregunta qué tal ha ido el examen". "En dicha conversación se jactan de que a la hija de Óscar le ha salido de las mejores gracias a Óscar, de lo que se infiere el amaño del examen de P. M.", según precisa el auto.

"El 27/11/2024 salen los resultados del examen y se interceptan varias llamadas respecto", agrega la investigación. "A las 18:53 horas se intercepta una llamada entre Borja y Luis F. J. En ella, Borja presume de que ya sabía los resultados de los exámenes con anterioridad", precisa.

De todas las llamadas interceptadas, subraya el auto, "se observa que estarían implicadas las siguientes personas". "Óscar Martínez utilizaría su posición como delegado del sindicato Coordinadora del comité de empresa del Centro Portuario de Empleo de Valencia para alterar los resultados de los exámenes a petición de la organización criminal", asevera el escrito.

Control antidroga

El juez también desglosa en su escrito que "el segundo asunto que se imputa" a Óscar Martínez "es relativo a la alteración de resultados de control antidrogas realizado en el acceso al puerto de Valencia". "P. M., hija del investigado Óscar Martínez, habría dado positivo en cocaína y Óscar habría mediado para alterar dichos resultados", considera el juez.

"Dichos test se realizarían en el momento de formalizar el contrato definitivo para ser trabajador portuario. P. M. habría realizado el test y habría dado positivo, si bien Óscar habría mediado junto con Enrique Moratal, presidente del comité de empresa del Centro Portuario de Empleo, para que el médico responsable, Juan Carlos L., realice la falsificación del resultado del test", asevera.

Las llamadas que llevan al magistrado a tales consideraciones son las siguientes. La primera se produce el 20/01/2025 con el médico Juan Carlos L. "Hablan de los test de droga y Óscar es consciente de la posibilidad de que su hija P. M. obtenga un resultado positivo".

Ya el 07/02/2025, "se producen el resto de llamadas de forma sucesiva".

"A las 12:39 horas, Óscar Martínez llama enfadado a su hija P. M. para comunicarle que ha dado positivo por cocaína. A las 12:57 horas, Óscar habla con Enrique Moratal. Óscar le comenta que su hija ha dado positivo y resuelven hablar con Juan Carlos L., ya que solo él tiene los resultados. Enrique le remarca que no le diga nada a su hija", precisa el auto.

Ambos líderes sindicales y el médico, según la investigación, perpetran finalmente el delito y acuerdan mantenerlo en secreto.

"A las 13:06 horas tienen otra conversación Enrique Moratal y Óscar Martínez. Enrique habría hablado con Juan Carlos L. y le dice que se puede tapar, pero que no se puede enterar nadie, ni su hija. A las 13:37 horas, Juan Carlos habla con Óscar y le dice que ha hablado con Enrique. En ella Juan Carlos le dice que si va a alterar los resultados, no se tiene que enterar nadie, que eso tiene que quedar entre Enrique, Óscar y Juan Carlos", describe el escrito judicial.

"Ir a la cárcel"

A la hora de comer, el cambio ya parece haber sido ejecutado. Y Óscar parece ser bien consciente de que se ha producido la comisión de un delito, según el auto. "A las 14:15 horas, Juan Carlos vuelve a hablar con Óscar y le dice que ya ha cambiado eso. Óscar ríe y le comenta que va a ir a la cárcel".

Como informó este lunes EL ESPAÑOL, familiares de estibadores coparon las 360 contrataciones del Centro Portuario de Empleo (CPE) de Valencia en 2024. Así lo vaticinaban las bases, y así sucedió una vez más, tal y como lo acredita la relación de puntuaciones revelada por este periódico.

Siete de los doce puntos de las bases de contratación eran para la experiencia previa, cuatro de ellos en la bolsa del Puerto de Valencia, tradicionalmente controlada por los estibadores y copada por sus familiares. En consecuencia, el nuevo sistema no hizo otra cosa que validar el anterior proceder.

El Frente Portuario se jactó en uno de sus escritos de que así ocurriría. "Prioridad bolsa (sic) hasta el 2017. A partir del 2018, tienen menos puntos. Y a partir de los del 2019, menos todavía. Los del 2022 no tienen prácticamente opciones", celebró esta organización al conocer las bases.

El resultado convirtió este augurio en realidad. Para encontrar el primer aprobado sin experiencia previa, hay que descender al puesto 406 de una lista de 529. En consecuencia, ninguno de los 96 sin experiencia previa en la bolsa de empleo accedió inicialmente a las 360 plazas.

Las contrataciones de 2024 son uno de los focos de investigación de la llamada macrocausa 'Spider', una investigación judicial que coordina el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia junto con la Fiscalía Antidroga.

A raíz de las indagaciones iniciadas a finales de abril de 2024, el pasado septiembre tuvo lugar la mayor intervención de la Policía Nacional contra la corrupción por narcotráfico en el Puerto de Valencia. Se saldó con 81 detenidos y se incautó a la organización criminal un total de 3,6 toneladas de cocaína.

Una operación que, entre otras cuestiones, fue posible gracias a que ocho agentes se infiltraron en la red para destapar la 'telaraña' tejida entre estibadores, empresarios o transportistas.

Dado el volumen de la macrocausa, es probable que acabe dividida en piezas separadas. Una de ellas apunta a ser la relativa a la corrupción en el Puerto a través del Centro de Empleo.