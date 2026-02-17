Hallan degolladas a una madre y a su hija de 12 años en su vivienda de Xilxes: se investiga un posible crimen machista

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. Guardia Civil

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una madre y de su hija de 12 años en su vivienda de Xilxes (Castellón), después de hallar los dos cuerpos sin vida, tal y como avanza Mediterráneo.

Tras recibir el aviso de un posible doble crimen, una patrulla de Policía Local y otra de la Guardia Civil han acudido con urgencia al lugar.

El alcalde de la localidad, Ismael Minguet, ha confirmado que agentes de la Benemérita se encuentran en estos momentos en el interior del domicilio.

La madre, la niña, de 12 años de edad y estudiante de sexto de Primaria en el municipio, así como el padre y marido de las víctimas son sordomudos.

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Xilxes han necesitado la ayuda de un intérprete de lengua de signos (ILS) para hablar con el último, debido a su discapacidad auditiva.

Anteriormente ya habían intervenido en varios episodios de violencia de género y doméstica.

Las primeras investigaciones se centran en el círculo de amistades de las víctimas, ya que habían sido amenazadas por un pariente cercano.

