Gema tiene su piso okupado desde hace 2 años en Valencia: "Tiene dos viviendas en su país y aquí se considera vulnerable"

La valenciana Gema Huesca lleva prácticamente dos años viviendo una pesadilla. Es propietaria de una vivienda en Valencia, en pleno centro, pero no puede disfrutar de ella.

"Solo tengo un piso, lo necesito para mí y no se quieren ir", lamenta la dueña de la vivienda. Esta es su realidad desde hace casi dos años.

Lo que más le llama la atención, subraya, es que quien okupa su casa "tiene dos viviendas en su país" mientras en España "se considera vulnerable".

Gema es periodista, y relata en el programa de televisión Espejo Público el drama que vive con su piso desde mayo de 2024.

La vivienda de la que es propietaria Gema está situada "en la calle del Ventorro", detalla. Técnicamente es la calle Bonaire, pero se refiere a ella de esta forma ya que "es famosa tristemente ahora" por ser el lugar donde comió el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la dana.

Ella tiene su vivienda desde antes de ese día histórico. "En mayo hará dos años desde que okuparon mi casa", subraya Gema.

Explica cómo "la persona que está ahí dentro no se quiere ir" y ella necesita la casa para ella misma, según relata, ya que se trata de su primera vivienda. "Solo tengo una", añade.

Así, la propietaria denuncia que "esto sí que es un problema". En su caso tiene en propiedad un piso del que no puede hacer uso, por lo que se ve obligada a pagar el alquiler de otra vivienda donde residir. "Alquilo y también es un problema por el altísimo precio del alquiler", lamenta.

Desde allí lucha por recuperar su piso. "Cuando le dije que se tenía que ir me dijo que sí, y lógicamente no lo hizo", explica.

De hecho, apunta cómo fue más allá: "Buscó todas las artimañas legales que le han protegido, hasta el punto de que ella sigue en mi casa con una sentencia que le está diciendo que tiene que irse".

Además, Gema no logra comprender por qué su inquiokupa no quiere irse de su vivienda "teniendo los medios, teniendo los recursos y con dos viviendas en su país".

"Se ha blindado diciendo que es vulnerable", apunta, "no porque tiene hijos", sino porque "tiene el patrimonio fuera de España".

Ella no da crédito, y en la línea de su afirmación sobre que la situación que está viviendo "es un problema real", asegura que le "encantaría" debatir sobre ello "con la ministra de Vivienda", Isabel Rodríguez. También "con el ministro Óscar López", que representa al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

"Yo no me considero tenedora, simplemente necesito mi casa", resalta Gema. De hecho, añade, está segura de saber por qué tiene ese "problema": "Porque yo he intentado, en la medida de lo posible, ser socialista".

Argumenta que ella siempre ha creído que "las casas son para las personas", y rechaza el alquiler turístico: "No son para turistas que vienen de fuera". "Los barrios son para la gente", añade.