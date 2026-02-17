El entorno de València Sud, una de las opciones más sólidas para albergar la sede sur de la estación de autobuses

El entorno de la estación de Metrovalencia Valencia Sud se baraja como una de las opciones más sólidas para situar la sede del sur de la ciudad para la futura estación de autobuses.

El Gobierno valenciano, según avanzó este lunes el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, pretende sustituir la actual infraestructura, situada cerca del centro, por dos estaciones, una al norte y otra al sur.

Para valorar cada uno de los posibles escenarios, la Generalitat valenciana ha encargado un estudio de viabilidad, que analice las diferentes posibilidades y que, según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL está previsto que finalice antes de que acabe la legislatura.

Se barajó en un primer momento como nuevo emplazamiento la zona de Empalme, pero el conseller puso encima de la mesa la solución de poner en marcha dos sedes.

Para el norte, señaló como una de las opciones el solar de la fábrica abandonada de El Prado, en la avenida de Catalunya, junto a la autovía V-21 y el cementerio de Benimaclet.

Para la terminal del sur, el titular de Infraestructuras afirmó en un desayuno de Nueva Economía Fórum que "está más complicado". Además de ser la zona cero de la Dana, es una de las áreas metropolitanas más pobladas y con una alta densidad de tráfico.

Sin embargo, la zona donde se sitúa la estación de metro Valencia Sud cumpliría, según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, los requisitos. Situada en la pedanía valenciana de Faitanar, está alejada de los núcleos urbanos de la zona y es perfecta si se busca intermodalidad.

Desde esta parada salen una decena de metros hacia el centro de la ciudad, en un trayecto que apenas dura 10 minutos. Asimismo, cuenta con un gran aparcamiento disuasorio con más de 500 plazas.

El conseller aseguró que cualquier proyecto que se desarrolle será "siempre de acuerdo con el Ayuntamiento".

Reducir el tráfico

El objetivo de ambas administraciones es sacar la estación de autobuses del centro de la ciudad, como una "decisión estratégica de ordenación urbana y movilidad" encaminada a "ofrecer una red pensada desde la realidad de los desplazamientos cotidianos y no desde compartimentos estancos", en palabras de Mus.

"No se trata solo de descongestionar el corazón urbano, sino de redistribuir mejor los flujos de entrada y salida, reducir el tráfico que hay cada día", dijo.

El vicepresidente tercero y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ya habían avanzado con anterioridad que estaban de acuerdo en buscar un emplazamiento nuevo, en lugar de reformar la actual y que estaban estudiando ubicaciones que tuvieran buenas conexiones con el resto de la red de transporte público.

En cualquier caso, el proyecto de cambiar la ubicación de la terminal está todavía en una fase muy inicial, por lo que no será una realidad durante esta legislatura.

Nuevas viviendas

Como ya adelantó este periódico, el futuro traslado de la estación de autobuses de Valencia a las afueras de la ciudad dejará libre un solar de más de 20.000 metros cuadrados en una zona muy cotizada de la capital.

La estación de autobuses de Valencia está situada en la calle Menéndez Pidal, en el barrio de Campanar, junto al centro comercial Nuevo Centro y frente al cauce del Turia.

Se trata de un enclave privilegiado donde el metro cuadrado para la compra de vivienda supera los 3.500 euros, según los últimos datos del portal web Idealista.

Una de las opciones que se barajan es vender el suelo para la construcción de nuevas viviendas, aunque reservando también un espacio para pisos de promoción pública y nuevos equipamientos para el barrio, como jardines y parques.

Distintos planes

La reubicación de la estación que se plantea en estos momentos no es la primera propuesta que se formula sobre esta infraestructura.

Es un edificio inaugurado en los años 70 del pasado siglo, que presenta deficiencias y cuya mejora es una demanda vecinal desde hace años.

El Consell anterior, liderado por el PSOE, presentó en 2022 un plan de movilidad metropolitano que proponía un traslado en sentido contrario al actual. Abogaba por moverla a un lugar más céntrico para mejorar la conexión de los autobuses de largo recorrido con otras redes de transporte.

Se barajó la Estación de Joaquín Sorolla, que presta los servicios de alta velocidad ferroviaria, o la futura Estación Central, un proyecto previsto en el largo plazo.

Sobre el actual edificio ha habido actuaciones de acondicionamiento puntuales, pero no una gran obra de remodelación.