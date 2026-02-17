La Diputación de Valencia mantiene la reorganización del Área de Cultura pese a las críticas de PSPV y Compromís

Imagen de archivo de un pleno de la Diputación de Valencia. EE

El equipo de gobierno de la Diputación de Valencia, junto con Vox, ha rechazado paralizar la reestructuración del Área de Cultura de la institución, tal y como pedían PSPV-PSOE y Compromís.

El rechazo se ha hecho efectivo en el pleno extraordinario de la Diputación celebrado para debatir esa reorganización en el departamento de Cultura, enmarcada en la revisión "técnica" de la estructura interna de la corporación provincial planteada por PP y Ens Uneix.

Además de solicitar esa paralización, la oposición demandaba "garantizar la estabilidad laboral y defender la libertad creativa en los espacios de la institución". Esas dos cuestiones han sido también desestimadas por el PP, Ens Uneix y Vox.

La portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, ha indicado que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) planteada por el ejecutivo ha sido "denunciada por la mayoría sindical" porque "vulnera los derechos laborales de más de un 15% del personal".

De la misma manera, ha señalado que se propone "una reestructuración que erosiona derechos de todos los trabajadores" y que "debilita y purga el área de Cultura", además de "aumentar el control político sobre el funcionariado".

Gimeno ha subrayado que su grupo y el socialista piden "parar la purga", "retomar una negociación real con los sindicatos" y "rediseñar la RPT con criterios de interés general y no de venganza política".

Por su parte, la representante de Compromís ha instado a "comenzar la casa por los cimientos y no por el tejado", a "hablar con las personas interesadas, porque detrás de cada plaza hay una persona y una situación diferente" y a "cumplir la ley".

Gimeno ha manifestado que la RPT impulsada por el gobierno "no es una mejora técnica" sino "una operación política que quiere incrementar el control sobre el servicio, generar conflicto laboral y poner en riesgo la pluralidad cultural de la Diputación".

El portavoz del PSPV-PSOE, Carlos Fernández Bielsa, ha afirmado que la RPT prevista está "basada en la unilateralidad, la arbitrariedad y la purga, sin el consenso con los sindicatos", y asentada "únicamente para beneficiar a quienes se considera ideológicamente mejores".

"Protagonizan un sainete"

La diputada de Personal, vicepresidenta segunda de la Diputación y miembro del PP, Reme Mazzolari, ha apuntado que PSPV y Compromís no han buscado un pleno sino "protagonizar un sainete" y que "con un par" pidan "la paralización de la reestructuración del área de Cultura".

Mazzolari, que ha asegurado que hay valoración económica del cambio, ha subrayado que la modificación propuesta por el equipo de gobierno "responde principalmente a una necesidad técnica e institucional basada en criterios objetivos y el interés general".

También desde el ejecutivo, la vicepresidenta primera y representante de Ens Uneix, Natàlia Enguix, ha subrayado que la remodelación persigue "una política cultural más municipalista".

"Una institución útil"

El presidente de la Diputación, Vicent Mompó ha afirmado que se pretende "una institución útil" y "cambiar lo que no funciona" y ha negado que se quiera "control ideológico, purga política y caza de brujas".

Por parte de Vox, Sergio Pastor, ha considerado que no se debate "una simple modificación técnica de la RPT" sino "el modelo de Diputación que queremos".

Pastor ha apostado por "devolver a cada área su carácter técnico y profesional" y ha pedido que "los puestos de trabajo respondan a criterios objetivos, a necesidades reales del servicio público y a una organización coherente y no a inercias políticas heredadas".

"Confundir una reorganización técnica con censura es un ejercicio retórico que busca titulares y no soluciones", ha indicado a Compromís y PSPV. Así, ha defendido una reforma que busca "devolver neutralidad administrativa, profesionalidad y racionalidad administrativa".